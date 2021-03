Dr. Rádi Norbert értékelte a rendőrség tavalyi tevékenységét

Csökkent a bűncselekmények száma a tavalyi évben.

Dr. Rádi Norbert rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány március 4-én tartott munkaértekezleten értékelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tavalyi évben végzett munkáját – olvasható a police.hu-n.

A rendőrfőkapitány elmondta, hogy 2020-ban a megye közbiztonsági helyzete a járványügyi intézkedések ellenére nyugodt, szélsőséges cselekményektől mentes volt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén közel 10 százalékkal csökkent az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma javuló nyomozás eredményesség mellett.

Szintén visszaesés következett be a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét jelentősen befolyásoló közterületi jogsértések, a lopások, a lakásbetörések, illetve a rablások számában is, míg ezen bűncselekmények nyomozás eredményessége is jelentősen javult.

Kiemelte, hogy tavaly a megye területén szándékos befejezett emberölést nem követtek el.

Értékelőjében beszélt a bűn- és baleset-megelőzési tevékenységek jelentőségéről, azok járványügyi helyzethez igazodó újragondolásáról, a célcsoportok elérése érdekében új módszerek, új csatornák kialakításáról. Mindezeket jól példázza az ELBIR elektronikus szórólap, „Elfojtott sikolyok” prevenciós videóklip, a „Youtuber kerestetik” videópályázat, illetve a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság közösségi oldala.

A vezető kiemelte, hogy a megyei rendőr-főkapitányság továbbra is nagy hangsúlyt fektetett az együttműködés folytatására az önkormányzatok, a polgárőrség, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyeket foglalkoztató munkáltatók, egyházak, iskolák, civil szervezetek és társszervek vezetőivel, képviselőivel.

A halálos kimenetelű balesetek számában közel 25 százalékos csökkenés következett be, amelyekben 21-en, 13-mal kevesebben vesztették életüket, mint a 2019-ben. Szintén csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma is a megye területén, amelyekben a főbb baleseti ok a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, valamint a szabálytalan kanyarodás volt.