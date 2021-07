Duplájára nőtt a halálos kimenetelű karambolok száma

Részben a koronavírus-járvány miatt folyamatosan fennálló, illetve az ismételten bevezetett korlátozásokkal összefüggésben tizennégy százalékkal csökkent a balesetek száma 2021 első negyedévében az előző év hasonló időszakához viszonyítva – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss felméréséből. A tendencia szűkebb hazánkban is megfigyelhető. Tízezer bejegyzett gépjárműre vetítve azonban megyénkben történt a legtöbb személyi sérüléses közlekedési baleset országos szinten az idei év első három hónapjában.

Jóval biztonságosabbá váltak a hazai közutak a pandémia ideje alatt. A KSH szerkesztőségünkhöz eljuttatott összesítése szerint ugyanis az új típusú koronavírus okozta járvány miatt fennálló, illetve újból elrendelt korlátozások következtében az előző negyedévhez hasonlóan, 2021 első három hónapjában is csökkent a személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma. Összesen 2475 eset került be a szomorú statisztikába.

A vizsgált időszakban megyénkben is kevesebb olyan karambol történt, melyben embereknek is baja esett. Míg tavaly száztizenöt személyi sérüléssel járó baleset történt januárban, februárban és márciusban, addig idén száztíz. Ez 4,3 százalékos csökkenést jelent.

A KSH jelentése leszögezi: a baleseti adatok alakulásában továbbra is megmutatkozik a mérsékeltebb járműforgalom hatása. Mint írták: országosa összesen nyolcvankét közúti szerencsétlenség volt halálos kimenetelű az idei első negyedévben. A karambolokban 672 alkalommal súlyos, 1721 esetben pedig könnyű sérülést szenvedtek az áldozatok. Az elhunytak száma 2,2 százalékkal emelkedett, azonban a súlyosan sérülteké 18, a könnyen sérülteké pedig 15 százalékkal csökkent.

Szűkebb hazánkban a súlyos sérüléssel járó karambolok száma 18 százalékkal esett vissza idén, a halálos baleseteké azonban duplájára emelkedett. A tavalyi esztendő januárja és márciusa között négy, idén pedig kilenc ütközés végződött tragédiával ugyanebben az időszakban.

A Központi Statisztikai Hivatal összesítésében arra is rámutatott, hogy a balesetek döntő többsége a járművezetők hibája miatt következett be. Ezen belül a leggyakoribb ok továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt, ami megyénkre is igaz.

Az idei év első három hónapjában országos szinten 197 karambolt okoztak ittasan, 25 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Megyénkben is hasonló csökkenés figyelhető meg, ugyanis míg korábban hét ilyen balesetet jegyeztek a vizsgált időszakra vonatkozóan, addig idén öt sofőr okozott személyi sérülést alkohol hatása alatt. Ez 28,6 százalékos csökkenésnek felel meg.