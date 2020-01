Egy ház szobája égett Jászberényben

Közlekedési balesettel, valamint tűzzel kellett megbirkózniuk szerdán a megye tűzoltóinak.

Teljes terjedelmében égett egy családi ház egyik tizenkét négyzetméteres szobája szerdán délelőtt Jászberényben, a Huszár utcában – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóügyelete.

A tűz átterjedt a szomszédos helyiségekre és a födémszerkezetre is. A jászberényi hivatásos tűzoltók három vízsugárral avatkoztak be, illetve légzőkészülékben behatoltak az épületbe, ahonnan két egészségügyi oxigénpalackot hoztak ki. Az eset idején két gyermek és egy felnőtt tartózkodott a házban, akik időben elhagyták az épületet. Az ingatlant három felnőtt és négy gyermek lakja életvitelszerűen, az ő elhelyezésüket rokonok, illetve az önkormányzat oldotta meg. A helyszínre mentőket is riasztottak. Korábbi információnk szerint egy macskát is kimentettek.

Kigyulladt a villanyóraszekrény szerdán délelőtt a tószegi postahivatalban. Mire a szolnoki hivatásos tűzoltók kiérkeztek, addig a dolgozók egy porral oltóval beavatkoztak és a gáz főcsapját elzárták. Az egység dugólétra és hőkamera segítségével átvizsgálta az épületet és annak padlásterét, de további izzást nem tapasztalt.

Amint azt már hírportálunkon megírtuk, összesen négy jármű csúszott árokba a síkos úttest miatt szerdán reggel Kisújszállás külterületén. A település önkormányzati tűzoltói vonultak a helyszínre, akik mind a négy gépkocsit kivontatták az árokból, amelyek folytatni tudták útjukat.