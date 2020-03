Egy héten át a passzív biztonságot ellenőrzik megyénk útjain

Hétfőtől egy héten keresztül a rendőrök fokozottan ellenőrzik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatát Jász-Nagykun-Szolnok megyében is.

Az ország egész területén, így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is a passzív biztonsági eszközök használatára fókuszálnak a rendőrök a következő héten a közúti ellenőrzések során – tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől.

A hárompontos biztonsági öv használata hazánkban több évtizede kötelező, ennek ellenére ez a szabály még ma sem természetes mindenki számára. Kifogások tárházával indokolják meg a járművezetők és utasaik, hogy miért nem kötik be magukat, miért nem használnak bukósisakot. A kibúvókat keresők nem veszik figyelembe azt, hogy aki nem tartja be az előírt szabályokat az nemcsak a saját maga életét és testi épségét veszélyezteti, hanem másokét is.

A jármű hátsó ülésén biztonsági öv nélkül utazó és egy nagyobb fékezés miatt a vezető ülésének, vagy szélvédőnek csapódó, felelőtlen utas miatt is történhet tragikus baleset. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy gyermekeink életét is kockáztatjuk azzal, ha nem használjuk a gyermekbiztonsági rendszert (gyermekülést), hiszen lakott területen belül, 50 km/h-s ütközés során egy 25 kg-os gyermeket 500 kg erejű ütés ér. Egyetlen, pár másodperces mozdulatot vesz igénybe a biztonsági öv bekapcsolása vagy a bukósisak felvétele, így azok használatával elkerülhető lehet egy tragédia.