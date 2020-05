Egy jó szó felér a tapssal, mondják a megyei rendőrök

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság a közlekedési ágazatban dolgozó járművezetők helytállására hívja fel a figyelmet.

A 2020. május 11-én tartják A Közlekedési Kultúra Napja 2020 elnevezésű eseményt, ehhez csatlakozva az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság meghirdette a „Taps a közlekedési rendszert működtetőkért” kezdeményezést – tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől..

A kezdeményezés célja, hogy a közlekedési kultúra napján ismerjük el a veszélyhelyzetben is helytálló, a közlekedési rendszert működtető, a közlekedési ágazatban dolgozó járművezetők munkáját. A cél elérése érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság a közösségi médiában egy plakáttal hívta fel a lakosság figyelmét, mely szerint egy köszönő szó felér egy tapssal azok részére, akik a veszélyhelyzet idején is helyt álltak. Nekik is köszönhető, hogy nem állt meg az élet Magyarországon.