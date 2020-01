Egy kisúji kamasz betörte a váróterem kávéautomatáját

Pénteken a megye rendőrei hét személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén pénteken egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök.

A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást indított garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy kisújszállási lakos ellen. A 15 éves fiú 2020. január 16-án, 13 óra körüli időben Kisújszálláson, az autóbusz-pályaudvar várótermében megrongált egy kávéautomatát, hogy annak előlapját betörte — olvasható a police.hu-n. A rendőrök azonosították a jogsértőt, akit a Kisújszállási Rendőrörsre előállítottak, ahol kihallgatása során a cselekmény elkövetését elismerte.

Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2020. január 17-én, a déli órákban Tiszaföldvár belterületén. Egy 41 éves helyi lakos közlekedett elektromos kerékpárral úgy, hogy haladása során nem az időjárási- és útviszonyoknak megfelelően választotta meg jármű sebességét. Ennek következtében a nedves, párás aszfalton a kerékpárral megcsúszott és elesett. A járművet vezető nő a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett és kórházba szállították.

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet, hogy ebben a ködös időben a hideg miatt csúszóssá válnak az utak és a járdák egyaránt. Fokozottan kell figyelni, és az időjárásnak megfelelően változtatni a vezetési szokásokon. Javasolják, hogy a lefagyott úttesten ne kerékpározzon senki, hiszen fokozottan balesetveszélyes lehet a fel- és leszállás, a kanyarodás, sőt még a lassítás is. A téli időszakban az autók kerekei is könnyebben megcsúsznak, ezért különösen fontos, hogy a megszokottnál is nagyobb követési távolságot tartva, körültekintően és lassabban közlekedjen mindenki.