Egyre eredményesebben végzik munkájukat a karcagi rendőrök

A karcagi képviselő-testület minapi ülésén egyhangúlag fogadták el dr. Karsai Lajos alezredes, rendőrkapitány beszámolóját a tavalyi évre vonatkozó közbiztonsági helyzetről. Gyurcsek János alpolgármester úgy fogalmazott, a beszámoló összhangban van azzal, amit ő érzékel, illetve amit a lakossági visszajelzések is tartalmaznak. Folyamatos a rendőri jelenlét, és a bűncselekmények felderítése is egyre eredményesebb.

– Az elmúlt időszakban is arra törekedtünk, hogy az állampolgárokért tevékenykedő, a feladataikat minden körülmények között szakszerűen, törvényesen és humánusan végrehajtó rendőrség képét sikerüljön kialakítanunk – mondta dr. Karsai Lajos alezredes, aki olyan munkamódszert alakított ki a kapitányságon, mellyel a rendelkezésre álló technikai és humán erőforrást a leghatékonyabban tudták hasznosítani. Ezt bizonyítják eredményeik is.

– Tavaly háromszázharminc bűncselekményt regisztráltunk Karcagon. Tíz év alatt közel egyharmadára csökkent ez a szám, a közterületen elkövetett bűncselekményeké pedig ötvenhét százalékkal volt kevesebb. Százezer lakosra vetítve az elmúlt tíz év legalacsonyabb regisztrált bűncselekmény számát tudtuk elérni Karcagon – sorolta a kapitány, aki szólt a legjellemzőbb bűnelkövetésekről is.

A vagyon elleni bűncselekmények adták a legnagyobb százalékot. Lopás, betöréses lopás – ez irritálja az állampolgárokat legjobban, ezt követik a közterületen elkövetett bűncselekmények: testi sértés, garázdaság. Itt is javult a helyzet, a lakásbetörések huszonöt százalékkal csökkentek 2010 óta, tavaly az elmúlt tíz év második legnagyobb felderítési eredményét érték el ezen a területen. Olyan jellegű esemény, ami a karcagi lakosság nagy részében közfelháborodást váltott volna ki, nem volt. A nyomozáseredményesség is a megyei átlag fölött alakult a kapitányság területén.

– A bűncselekményszám csökkenésével felszabadult rendőrkapacitást a hatékonyabb nyomozásokra tudtuk fordítani, ez meg kis látszik az eredményeken. A közlekedési baleseti szám is harminchat százalékkal csökkent, belterületen az elsőbbségi jogok meg nem adása, előzési, kanyarodási szabályok be nem tartása, külterületen a gyorshajtás a jellemző. Ezért a sebesség-ellenőrző berendezéseket változatos helyeken, folyamatosan működtetjük, ennek is van visszatartó ereje. A közterületi rendőri jelenlétet szolgálatszervezési eszközökkel igyekszünk biztosítani. Ebben együttműködünk a polgárőrökkel, a közterület-felügyelőkkel, mezőőrökkel. A városban az önkormányzat által kialakított térfigyelőkamera-rendszer szintén nagy segítséget nyújt a felderítésben.

– Ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy tavaly a nyomozáseredményességi mutatónk hetvenegy százalékos volt, ami huszonhét százalékkal több 2010-hez képest – sorolta a kapitány, aki szólt arról is, hogy figyelnek a fiatalokra is.

– Működtetjük az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói rendszert, ennek keretében rendszeresen tartanak kollégáim bűnmegelőzési felvilágosítási jellegű előadásokat. Dr. Karsai Lajos szerint a kapitányság új épületében biztosított a komfortérzet, a modern technikai eszközök pedig nagyban hozzájárultak a nyomozási, felderítési eredmények hatékonyságának javításához.