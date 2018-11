Elfogtak egy álkéményseprőt Jászapátin

Elfogták azt a férfit, aki kéményseprőnek adta ki magát Jászapátin, így csalt ki pénzt áldozataitól.

A férfi 2018. november 24-én kéményseprőnek adta ki magát és becsöngetett egy idős asszony házába Jászapátin. Az asszony gyanútlanul beengedte a férfit, aki úgy tett, mintha méréseket végezne.

Mikor befejezte a „munkát” közölte az idős asszonnyal a tarifát. Mivel áldozata elmondta, hogy ennyi pénze nincsen, a férfi úgy tett, mintha főnökével megbeszélné telefonon a kedvezményes összeget, amit végül felajánlott. A sértett kifizette a kicsalt összeget, a férfi pedig elhagyta a helyszínt.

A rendőrségre érkezett bejelentést követően a rendőrök azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, amelynek eredményeként lakásáról előállították a Jászapáti Rendőrőrsre a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 28 éves helyi lakost.

A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták és megállapították, hogy a férfi a településen az utóbbi időben hasonló módszerrel több sértettet is becsapott. Volt olyan eset is, amikor villanyóra cseréjére hivatkozva jutott be áldozata házába. Azt is megállapították, hogy több vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével is megalapozottan gyanúsítható.

A Jászberényi Rendőrkapitányság lopás bűntett, kifosztás bűntett és csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást Sz. László ellen. A férfit őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Az illetékes járásbíróság 2018. november 27-én elrendelte letartóztatását – közölte honlapunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.

