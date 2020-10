Elrabolta volt barátnőjét, majd bozótvágóval fenyegette

A Szolnoki Járási Ügyészség indítványt tett egy tiszabői férfi letartóztatására a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt.

A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2020. augusztus 10-én a kora esti órákban Tiszabőn, az egyik utcában karjánál fogva egy gépjárműbe tuszkolta volt barátnőjét, majd annak akarata ellenére a saját lakóházába vitte és ott az egyik szobában fogva tartotta – tudtuk meg a megyei főügyészség sajtószóvivőjétől.

Ez alatt féltékenysége miatt többször bántalmazta, haját rángatta, egy bozótvágó késsel fenyegette, hogy levágja a lábát. Ételt, vizet nem kapott, a folyamatos bántalmazás és az éhezés következtében a sértett már szédült. 2020. augusztus 11-én este a gyanúsított arra akarta rávenni, hogy a sértett kérjen a szüleitől pénzt, ezért a gyanúsított elvitte a sértettet a szülői házhoz és ekkor sikerült a sértettnek a gyanúsítottól megszöknie. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el a bántalmazások következtében.

A gyanúsított a sértett szabadulását követően a hatóság elől megszökött, ezért a Karcagi Rendőrkapitányság elfogató parancsot bocsátott ki, melynek eredményeként 2020. október 13-án a rendőrség a gyanúsítottat elfogta. A szökése megalapozza a letartóztatás egyik feltételét, emellett ebből következtetni lehet arra is, hogy ismét megszökne, ha szabadlábra kerülne. A bíróság megállapította azt is, hogy a bizonyítás megnehezítése és a bűnismétlés veszélye is fennáll a gyanúsítottal szemben.

Mind ezek alapján, az ügyészi indítvánnyal egyezően, a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírója 2020. október 16-án elrendelte a gyanúsított letartóztatását egy hónapi időtartamra. A gyanúsított a bírói döntéssel szemben fellebbezést jelentett be, így az ügyben a Szolnoki Törvényszék fog végleges döntést hozni.