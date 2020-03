Elszaporodtak a koronavírust felhasználó csalók megyénkben

Az utóbbi időben megyénkben is elszaporodtak a trükkös csalók, akik újabb és újabb módszerekkel próbálnak pénzt szerezni. Idén már önkormányzati dolgozónak, gázszerelőnek is kiadták magukat, most pedig a koronavírus miatt kialakult helyzetet kihasználva próbálják becsapni az embereket.

Január végén egy hetvennégy éves nőhöz azzal az indokkal csengetett be egy magát önkormányzati alkalmazottnak kiadó asszony, hogy segélyezéssel kapcsolatban tájékoztatást adjon. Az idős hölgy beengedte a nőt, aki a sértett figyelmetlenségét kihasználva, ellopta a pénztárcáját. A gátlástalan elkövetők nem riadnak vissza attól sem, hogy akár aktuálisan történő tragédiákra hivatkozva próbáljanak meg pénzt kicsalni a gyanútlan áldozatoktól. Így történt ez február közepén is, amikor a 4-es számú főúton történt baleset kapcsán több személyt megpróbáltak tévedésbe ejteni. A csaló azzal hívta fel az időseket, hogy ő az unokája, és autóval balesetet okozott. Az ismeretlen telefonáló azt kérte, hogy szedjen össze egy nagyobb pénzösszeget, amivel el tudja intézni a balesetből eredő felelősségre vonást. A közelmúltban pedig két helyi férfi csengetett be egy mezőtúri időskorú nőhöz, akik arra hivatkoztak, hogy gázszagot éreznek, és a lakásban található konvektorokat valószínűleg ki kell cserélni. A hölgy beengedte a két férfit a lakásába, és a munkavégzés előlegeként készpénzt adott át nekik. A férfiakat néhány napon belül elfogták, mint ahogyan azok a szolnoki unokázós csalók is rendőrkézre kerültek, akik több mint harminc sértettet károsítottak meg. A trükkös tolvajok kedvenc „meséje" jelenleg a koronavírus, amit már akkor felhasználtak, amikor a fertőzés még meg sem jelent hazánkban. Február közepén a WHO nevében hívtak fel embereket, akiknek egy bizonyos összegért megrendelhető maszk- és fertőtlenítőszer csomagot kínáltak. A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlanfertőtlenítést hajtanak végre, vagy idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel, illetve a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek. Emellett weboldalakon, közösségi oldalakon és e-mail-címeken is kínálják ezeket az árucikkeket megvételre. A gyanútlan vásárlók a megrendelés után azonban a terméket sem kapják kézhez, és a pénzüket sem tudják visszaszerezni. Sipos Andrásné megyei rendőrségi sajtóreferens arra hívta fel a figyelmet, hogy a közösségi média felületén több posztot is lehet látni, mely szerint idegenek csengetnek be – főleg idős emberekhez – azzal az ürüggyel, hogy koronavírustesztet végeznek el az ott lakókon.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a csalók telefonon is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet, és klinikai vagy kórházi dolgozóknak kiadva magukat, arra hivatkoznak, hogy a sértett hozzátartozója megfertőződött, az orvosi ellátásának költségeit viszont ki kell fizetni. Az elmúlt időszakban arra is volt példa a nagyvilágban, hogy a megtévesztett személy valamelyik országos vagy világszervezet nevében kapott e-mailt, melyben valótlan, mégis hihetőnek tűnő állításokkal igazolva a személyes adatok, fizetéshez használt jelszavak, kódok megadására kérték, vagy éppen egy levélhez csatolt adathalász-fájl megnyitására utasították. – Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, melyeket a koronavírus kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal azonban megelőzheti, hogy becsapják – hangsúlyozta az Országos Rendőr-főkapitányság. – Mindig tartsák szem előtt, hogy a koronavírus-fertőzés kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot jelenleg kizárólag állami egészségügyi ellátórendszerben végeznek. Valamint a koronavírus-fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható. Fordítsanak fokozott figyelmet az idős hozzátartozóikra, ismerőseikre! Ha pedig úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget! Segítségnyújtónak tűnt, de rosszban sántikált: kifosztotta a közlekedési baleset sérültjét Egyes tolvajoknak semmi sem szent, még egy baleset áldozatai sem. Pár héttel ezelőtt Jászladányon három személyautó karambolozott. A helyszínen az ütközés hangjára többen összegyűltek, akik segítséget nyújtottak. Egy jászkiséri lakos odament az egyik gépkocsivezetőhöz, aki beszorult a járművébe és súlyos sérüléseket szenvedett. A sérült kérte a huszonegy éves férfit, hogy keresse meg a gépkocsi padlójára leesett mobiltelefonját, és adja oda neki. A férfi megtalálta a gépkocsiban a telefont, azonban azt a tulajdonosának nem adta át, azt mondta, hogy nem találta… A sértett hozzátartozója másnap észlelte a készülék eltűnését, és bejelentést tett a rendőrségen. A rendőrök azonosították és őrizetbe vették a jogsértőt, aki ellen kifosztás bűntett elkövetése miatt indítottak eljárást.