Fának ütközött egy ittas sofőr Szolnokon a Várkonyi téren

Szerdán a megye rendőrei nyolc személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén szerdán nem jutott a rendőrség tudomására személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset.

Egy zagyvarékasi lakos közlekedett személygépkocsival Szolnok belterületén, a Várkonyi téren 2020. február 20-án 00 óra 50 perc körül. A 20 éves férfi elvesztette a gépjármű felett az uralmát és a menetiránya szerinti bal oldali útpadkának, majd a jobb oldalra áttérve egy fának ütközött. A járőrök az intézkedés során a sofőrrel szemben alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív értéket mutatott. A rendőrök a jogsértőt előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, vezetői engedélyét elvették, és járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak ellene eljárást.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában. Az ittas járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Az elfogyasztott alkohol jelentősen növeli a reakcióidőt és tompítja az érzékszerveket, ezzel nő a balesetek bekövetkezésének kockázata is. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő, szabályszegő járművezetők forgalomból történő kiszűrésére.

Nem éri meg kockáztatni! A rendőrség kéri, fogadják meg figyelemfelhívásukat: