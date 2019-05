Fényes nappal megverte és kirabolta saját ismerősét Szolnokon

A Szolnoki Törvényszéken jogerősen lezárult annak a huszonéves fiatalembernek a büntetőügye, aki még 2017. június 21-én Szolnokon, fényes nappal a nyílt utcán kirabolt egy másik fiatalt.

A törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a fiatalok ismerték egymást. Délelőtt 11 óra körül véletlenül futottak össze az utcán. A vádlottnak megtetszett a sértett baseballsapkája és nyaklánca, ezért a társaságába szegődött. Közösen vásároltak a közeli üzletben, majd később sem tágított mellőle.

Egyszer egy hirtelen mozdulattal levette a sapkát a fejéről. Mikor a fiú visszakérte, azt mondta, örüljön, hogy nem vesz el mást. A fiúnak sikerült visszaszerezni, de a vádlott kirántotta a kezéből, majd kétszer arcon ütötte. A sapka elszakadt, a fiú szája pedig vérezni kezdett. A vádlott azonban nem érte be ennyivel, lecsatolta a nyakláncát is. A fiúnak ezt is sikerült visszaszereznie és zsebre tennie, de a vádlott kérdőre vonta, „mit képzelsz te magadról?” – kérdezte és felszólította, hogy adja vissza neki a láncot.

A fiú visszautasította, ezért a vádlott újra verni kezdte. Többször ököllel gyomorszájon ütötte, majd a nyakánál fogva a földre rántotta, ahol tovább bántalmazta. Végül kivette a földön heverő fiú zsebéből a láncot, és még két öngyújtót és közel ötezer forint készpénzt is, majd az összesen tizenháromezer kétszázkilencven forint értékű zsákmánnyal faképnél hagyta őt.

A Szolnoki Járásbíróság a fiatalembert rablás bűntette miatt 4 év 4 hónap börtönre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódott, amely a napokban jogerősen helyben hagyta az első fokú döntést.