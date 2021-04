Főleg idősekre utaznak a csalók

Az országos trendhez hasonlóan megyénkben is csökkent az időskorúak ellen elkövetett bűncselekmények száma. Ennek ellenére nem árt észben tartaniuk a szépkorúaknak, hogy nem mindenki közeledik feléjük jó szándékkal. Trükkös tolvajok, unokázós csalók mind a nyugdíjasok pénzére pályáznak, ezért szükséges az óvatosság. A járványhelyzet miatt pedig újabb módszerek is megjelentek, újabban például már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak az álértékesítők.

Évről évre csökken az időskorúak ellen elkövetett bűncselekmények száma a magyarországi adatok szerint. A javuló eredményt semmiképp sem lehet csak a járványhelyzetnek tulajdonítani, hiszen ez a csökkenő tendencia 2015 óta töretlen. Tavaly már csak fele annyi hatvan év feletti polgártársunk vált bűncselekmény sértettjévé, mint 2015-ben. Az idősek kárára elkövetett csalások számában a Jászkunság a középmezőnyben foglal helyet a megyék között a Pre-Stat 2019-es és 2020-as adatai szerint. Ha pedig a 60 év felettiek sérelmére elkövetett trükkös lopások számát nézzük, akkor a hatodik helyen állunk holtversenyben más megyékkel a tavalyi és az az előtti statisztika szerint is. Dacára a rossz helyezésnek, tavaly mindösszesen egy szépkorú vált sértetté, míg 2019-ben négy, 2015-ben pedig egy híján húsz. Csalást 2019-ben hetvenet, míg tavaly hatvanhármat követtek el 60 év felettiek sérelmére. – A csalók minden lehetőséget megragadnak, és leginkább az egyedül élő idősekre fókuszálnak – mondta lapunknak Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. – A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Minél többen beszélgetnek erről idős rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket – hangsúlyozta a szóvivő, aki egy jelenleg aktuális, új csalási módszerre is felhívta a figyelmet. Világszerte tapasztalható ugyanis, hogy a koronavírus-járvány miatt megjelentek az olyan álértékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail-címeken és telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket, és legújabban már a vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva próbálnak személyes adatokat kicsalni. – A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy önkormányzati dolgozónak kiadva magukat személyesen, vagy telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős embereket az oltásra hivatkozással – részletezte a szóvivő. – Előfordulhat, hogy személyesen keresik meg az idős embereket, ekkor egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártyaadatokat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott szervezet nevében – mint például az önkormányzat – a járvány miatt támogatást tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben látszólag a védőoltásra is regisztrálnak – ismertette a csalók módszerét. Mári Ilona hozzátette, hogy a személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az jelentős anyagi károkat okozhat. Elővigyázatossággal megelőzhetőek Az idősek sérelmére elkövetett trükkös csalások kellő odafigyeléssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek. Nagyon fontos, hogy mindig járjunk utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet vagy hivatal keresett-e meg bennünket, és tegyünk fel ellenőrző kérdéseket. Kérdezzük meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a hívó nevét, beosztását, és személyes, illetve bankkártyaadatainkat semmilyen körülmények között ne adjuk meg ismeretleneknek sem telefonon, sem személyesen. Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljünk magánügyeinkről, mert visszaélhetnek az információkkal. A leglényegesebb pedig, hogy soha ne engedjünk be idegeneket a lakásunkba, még akkor se, ha rosszullétre hivatkoznak. De ha hivatalos személynek vagy valamely szolgáltató munkatársának adják ki magukat, akkor is legyünk gyanakvóak, és kérjünk igazolványt. Semmi esetre se utaljunk pénzt ismeretlen bankszámlákra, ne töltsük fel ismeretlen emberek mobiltelefon-egyenlegét, de készpénzt se adjunk idegeneknek.