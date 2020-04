Frontálisan karambolozott egy földvári férfi a 4-es főúton

Pénteken a megye rendőrei egy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén pénteken három személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök – tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől.

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Kormányrendeletben szereplő korlátozó intézkedések megszegése miatt 2020. március 28. 0 óra és 2020. április 24. 24 óra közötti időszakban Jász-Nagykun-Szolnok megyében a rendőrök összesen 321 alkalommal éltek a figyelmeztetés lehetőségével, 211 fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki és 315 szabálysértési feljelentést tettek.

Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2020. április 24-én 9 óra 30 perckor Szolnok külterületén, a 4. számú főközlekedési úton. Egy 22 éves tiszaföldvári férfi haladt személygépkocsival Budapest felől Szolnok irányába, amikor a 94. kilométerszelvény közelében áttért a szemközti sávba, és ott érintőlegesen nekiütközött egy pótkocsis nyergesvontatónak, majd frontálisan egy személygépkocsinak. A baleset következtében mindkét személygépkocsi vezetője, és egyikük utasa súlyosan megsérült.

A Karcagi Rendőrkapitányság eljárást indított járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 50 éves helyi lakos ellen. A férfi 2020. április 24-én, az esti órákban közlekedett személygépkocsival Kunmadaras belterületén, a Kunhegyesi úton, amikor a rendőr intézkedés alá vonta. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, valamint megállapítást nyert, hogy a vezetői engedélyét nemrég, hasonló eset miatt elvették.

A rendőrség felhívja a jármű vezetője és az utasok figyelmét is, hogy a biztonsági övet minden alkalommal indulás előtt kapcsolják be! Hétvégén erős széllökések várhatóak, ezért akinek mindenképp útra kell kelni, a megszokottnál is nagyobb követési távolságot tartva, körültekintően és lassabban közlekedjen, a mindenkori út-, látási-, és forgalmi viszonyoknak megfelelően.