Hasznos tanácsokat ad a rendőrség a biztonságos internetezéshez

A szolnoki bűnmegelőzési szakemberek hasznos tanácsokkal szolgálnak a világhálót használó gyerekeknek és a szülőknek.

A Biztonságos Internet Napot világszerte február második keddjén rendezik meg. A program célja, hogy felhívja a figyelmet az online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára. A bűnmegelőzési szakemberek e témakörben a megye számos iskolájában előadásokat tartanak a diákoknak – tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől.

A közösségi média veszélyei – a szülők szerepe

A közösségi média hasznos lehet, ha az ember felelősségteljesen, kellő óvatossággal használja. Fontos, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekek tisztában legyenek a különböző veszélyekkel. Beszélgessenek el a gyermekekkel az internet hasznos használatának lehetőségeiről és példákkal illusztrálva hívják fel a gyerekek figyelmét a veszélyekre!

Idegenek az online térben

A gyerekeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ahogyan az utcán, úgy az interneten sem mindenki az, akinek mondja magát, vagy akinek látszik.

A virtuális világban köttetett barátságok gyakran nem állnak közel a valósághoz és valódi, személyes kapcsolat nélkül sohasem lehetünk biztosak a „vonal” másik oldalán ülő személyében.

Túl sok információ megosztása

Bizonyos közösségi oldalak elvárják, hogy a felhasználók minél több személyes információt adjanak meg magukról. Sajnos sokan jóval többet árulnak el, mint amennyi biztonságos lenne, ez pedig különösen veszélyes lehet a gyerekekre nézve.

Tartózkodási hely megadása

A szülőknek ellenőrizniük kell, hogy gyermekeik ne tegyék nyilvánossá azt, hogy éppen hol tartózkodnak, hol laknak és melyik iskolába járnak. A gyerekeknek meg kell érteniük, hogy ezek az információk segíthetnek a rossz szándékú embereknek abban, hogy személyesen is felkereshessék őket!

Hosszútávú problémák

Van egy mondás az internetről, miszerint ha valami egyszer felkerül oda, akkor az ott is marad. Minden interneten közzétett információról, képről, bejegyzésről és más tartalomról is ezt kell feltételezni. Lehetőség van a feltöltések törlésére, de nem lehet tudni, hogy ezeket előzőleg nem töltötte-e le valaki, például későbbi zsarolás céljából. Szülőként erről is el kell beszélgetni a gyermekekkel, mert a meggondolatlan döntéseknek hosszútávú következményei lehetnek.

Felhasználói fiók biztonsága

Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében válasszon megfelelő jelszót, amely nem kapcsolódik a személyéhez. A különböző oldalak többféle lehetőséget biztosítanak a felhasználói fiókok védelmére. Ismerjék meg ezeket, és válasszák ki a megfelelőt!

A közösen használt számítógépen (iskolában, munkahelyen, ismerősnél, nyilvános helyen) mindig jelentkezzen ki a felhasználói fiókból! A böngésző bezárása nem elegendő, mivel az oldal újbóli megnyitása esetén automatikusan belép az utoljára használt felhasználói fiókba.

A legfontosabb szabály, hogy kellően érett, felkészített korosztály használja a számítógépet, különösen az online felületeket! A szülők feladata és egyben felelőssége, hogy nyomon kövessék a gyermekük által látogatott tartalmakat és azt lehetőség szerint, a kifejezetten ezt a célt szolgáló szűrőprogramokkal, alkalmazásokkal kontrollálják!