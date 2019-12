Hasznos tanácsokat ad a tűzoltóság a békés szilveszterhez

Kedd a 2019-es év utolsó napja, mindenki lázasan készül az óévbúcsúzatóra. Ennek hagyományos kelléke a tűzijáték, amellyel ha nem megfelelően bánunk, akár komolyabb balesetet is előidézhetünk.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

A pirotechnikai termékek gyártását, forgalmazását, tárolását és felhasználását a tevékenység helye szerint illetékes rendőr-főkapitányság engedélyezi. A katasztrófavédelem az eljárásban szakhatóságként vesz részt, ami azt jelenti, hogy a rendőrség adja ki az engedélyeket, de ehhez szükség van a katasztrófavédelem hozzájárulására is.

Az engedélyezést követően, december 28. és 31. között a katasztrófavédelem hatósági szakemberei a helyszínen is ellenőrzik a tűzijátékokat árusító helyeket. Megyénkben idén 23 ideiglenes és 2 állandó árusítóhelyet ellenőriznek.

A szakemberek a tűzijátékot árusító konténerek esetében elsősorban azt vizsgálják, hogy a helyszín biztonsági szempontból alkalmas-e arra, hogy ott tűzijátékokat áruljanak. A konténer helyzetének és irányának is meg kell felelnie a tűzvédelmi előírásoknak. Az ellenőrzés kitér arra is, hogy az árusok rendelkeznek-e érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, az árusítóhelyen megvannak-e az előírt tűzoltókészülékek, rendben vannak-e a tűzvédelmi dokumentumok, illetve azt is, hogy van-e a közelben megfelelő oltóvízforrás. Ellenőrzik, hogy milyen mennyiségben tárolnak tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, illetve, hogy az árusítóhelyet és környékét ellátták-e a kötelező figyelmeztetésekkel, például dohányozni tilos táblákkal. Mindezek mellett azt is megnézik, hogy az árusítóhely tűzoltógépjárművel megközelíthető-e.

Mire kell ügyelni a vásárlásakor?

Csak december 28. és 31. között vásároljunk szilveszteri tűzijátékot és azokat mindig legális árusítóhelyen vegyük meg.

A piacon, aluljáróban, vagy csomagtartóból vásárolt termékek nem felelnek meg a hazai előírásoknak, kerüljük ezeket. Ha valaki tűzijátékot szeretne vásárolni, ne úgy próbáljon spórolni, hogy bizonytalan eredetű terméket vesz. Egy rossz minőségű tűzijáték okozta sérülés kezelése, vagy egy lakástűz utáni helyreállítás sokkal költségesebb.

A petárda használata az év minden szakában, így szilveszterkor is tilos!

Mire figyeljünk a tárolásnál?

A pirotechnikai eszközöket ne tároljuk együtt tűzveszélyes anyagokkal.

A gyerekek elől zárjuk el ezeket a termékeket.

Nem szabad a pirotechnikai termékeket tetőtérben és alagsorban, pincében tárolni.

Úgy kell tárolni őket, hogy károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől védve legyenek.

Átnedvesedett, majd kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai termékeket soha ne működtessünk.

Azokat, amelyeknél szagképződés, melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől azonnal különítsük el, azokat ne használjuk fel.

A tűzijátékok eredeti kialakítását, formáját megbontani, szétszerelni, átalakítani nem szabad.

Csak úgy mozgassuk, vagy szállítsuk ezeket, ha a kanóc, vagy gyújtóhely védősapkája a helyén van.

Mire figyeljünk használat közben?

Minden terméken van használati utasítás. Ez tartalmazza, hogy hova helyezzük, hol gyújtsuk meg az adott tűzijátékot, illetve azt, hogy mekkora védőtávolságot kell betartani.

Ne irányítsuk emberekre, állatokra, növényekre, épületekre a tűzijátékot.

Úgy helyezzük el őket, hogy még hibás működés esetén se okozzanak kárt.

Erős szélben ne használjuk fel őket.

A rakétákat vetőcsőből, vagy üres pezsgősüvegből indítsuk. A vezetőpálca a rakéta része, ami azzal együtt elrepül. Soha ne indítsuk kézből!

Rakétát ne indítsunk fák, villanyvezetékek alól, vagy közvetlenül épületek mellett.

A telepeket sík talajra helyezzük.

A visszahulló, vagy elhasznált tűzijátékokat ne azonnal dobjuk ki a szemetesbe. Várjuk meg míg kihűlnek.

Ne feledkezzünk meg a házi kedvencekről. Fokozottan figyeljünk rájuk és ne kössük meg őket. Ha tűz keletkezik, próbáljuk a saját testi épségünk veszélyeztetése nélkül eloltani és hívjuk a 112-es segélyhívó számot.