Hat és fél év fegyházat kapott a konyhakéses dohánybolti rabló

A Szolnoki Törvényszék 2018. november 23-án helybenhagyta a Szolnoki Járásbíróság azon ítéletét, melyben felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és 4 rendbeli szabálysértési értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt 6 év 6 hónap fegyházra és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a huszonéves különös visszaeső fiatalembert, aki 2017. február 22-én betört a Szolnoki Piaccsarnokba, két nappal később, február 24-én pedig egy konyhakéssel kirabolta Szolnokon, a Konstantin úti Nemzeti Dohányboltot.

A jogerős ítélet szerint a vádlott 2017. február 22-én este nyolc óra körül azért tört be a Piaccsarnok épületébe, hogy az ott található üzletekből és elárusító pultokról pénzt, vagy más, értékkel bíró dolgot vigyen el. Három üzletbe is megpróbált betörni, két esetben sikerrel is járt, végül egy 6.000 Ft értékű pénzkazettával, 13.500 Ft váltópénzzel és egy üdítővel távozott.

Két nappal később pedig, amikor este fél kilenc körül egy 25 cm hosszú pengéjű konyhakéssel bement a Konstantin úti dohányboltba, azt mondta az eladónőnek, hogy most szabadult, 18 évet ült gyilkosságért, és megöli, ha nem adja át az összes pénzt és a telefonját.

A rémült sértett megtette, amit kért, így a vádlott 227.000 Ft készpénzzel és a hölgy 42.000 Ft-os mobiltelefonjával távozott – tudtuk meg a Szolnoki Törvényszék Sajtóosztályától.

