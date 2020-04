Idős személyeket károsított meg egy jászapáti férfi

A Jászberényi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben sorozatos vagyon elleni bűncselekmények miatt – tudtuk meg a megyei főügyészség sajtószóvivőjétől.

A jászapáti férfi 2018 nyarától 2018. november végéig rendszeres haszonra törekedve Jászapátin több, idős, a bűncselekmény felismerésére koránál fogva korlátozottan képes személyt csapott be, illetve fosztott ki. A pénzhez jutás módszere igen változatos volt. A férfi mindig úgy járt el, ahogy a pillanatnyi helyzet számára előnyösnek kínálkozott.

Az egyik 80 éves férfi sértettől kölcsönkért egy 12.000 Ft értékű talicskát azzal, hogy negyedóra múlva visszaviszi, azonban – a visszavitel helyett – a talicskát a férfi értékesítette. 2018. szeptember 5-én egy 73 éves sértett nőnek a férfi villanyszerelőként mutatkozott be és a villanyóra cseréje érdekében közel 20.000 forintot kért. A nőnek ennyi pénze nem volt, ezért a vádlott elvette a sértett által felkínált aprót, majd a sértett mobiltelefonjával együtt távozott.

Egy másik 78 éves sértett hölgynek 2018. szeptember 29-én már azt a valótlan történetet adta elő, hogy az egyik áramszolgáltató alkalmazottja és a sértett áramdíj hátralékát szedi be. A becsapott sértett 16.500 forintot fizetett a csalónak. 2018. november 12-én a vádlott egy 79 éves sértettet csapott be, akivel közölte, hogy ő gázóra leolvasó, és ha nem akarja, hogy a gázt kikapcsolják, fizessen 30.000 forintot. 2018. november 23-án és 24-én két, 86, illetve 85 éves sértettel hitette el, hogy ő kéményseprő és a sértettek kéményét ment ellenőrizni. Az ellenőrzés fejében 14.000 forintot, illetve 14.500 forintot kért tőlük. Az egyik sértettnek még az önkormányzat nevében a pénz átvételekor pecsétes nyugtát is adott.

Az ügyészség a jelenleg is szabadságvesztés büntetését töltő vádlottal szemben a Jászberényi Járásbíróságnál arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott a vádiratban megjelölt bűncselekményeket a bíróság által tartott előkészítő ülésen beismeri, a vádlottal szemben a bíróság szabjon ki 4 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetést és 4 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, valamint rendeljen el a vádlottal szemben vagyonelkobzást.