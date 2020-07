Ittas vezetésnél és balesetnél is intézkedtek a megye rendőrei

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén szombaton egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök.

Szombaton a megye rendőrei két személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

A Szolnoki Rendőrkapitányság eljárást indított járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 29 éves szolnoki lakos ellen. A férfi 2020. július 18-án, 02 óra 30 perc körüli időben személygépkocsival közlekedett Szolnok belterületén, amikor a rendőrjárőr intézkedés alá vonta. A sofőrrel szemben alkoholszondát alkalmaztak, mely pozitív értéket mutatott, valamint megállapították, hogy a vezetői engedélyét nem tartotta magánál, ezért a férfit előállították a rendőrkapitányságra – tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányságtól.

Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2020. július 18-án, a késő esti órákban Törökszentmiklós belterületén. Egy 26 éves tiszatenyői lakos közlekedett rendszám nélküli motorkerékpárjával a Kossuth úton, amikor haladása során nekiütközött az előtte, vele azonos irányban közlekedő, kanyarodás miatt lassítást végző személygépkocsinak. A baleset következtében a motorkerékpáros férfi súlyos sérüléseket szenvedett.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy járműkategóriától függetlenül a követési távolság betartása az egyik legfontosabb KRESZ szabály. Haladás során mindig felkészültnek kell lenni arra, hogy valamilyen váratlan esemény történhet. Ez lehet egy, az előttünk haladó gépkocsi forgalmi okból történő fékezése, egy úttesten keresztülszaladó vad, vagy egy pótkocsiról lehulló szalmabála, az esetek száma végtelen.

Erre úgy lehet felkészülni, hogy a sebességhatárokat betartva, az előttünk haladó jármű mögött biztonságos követési távolságot hagyva közlekedünk, azért, hogy egy ilyen váratlan esemény bekövetkezésekor legyen időnk reagálni, a fékre lépni, és még biztonságosan meg is állni. Ez a biztonságos távolság a sebességtől és az előttünk lévő jármű felépítményétől is függ. Amennyiben az elöl haladó jármű még szállít is valamit (pl. betakarítást végző munkagép), érdemes nagyobb távolságot hagyni a két jármű között, a saját és utastársaink biztonsága érdekében, és várni addig, amíg a szabályos előzés feltételei kialakulnak – emelte ki a rendőrség.