Kevesebb tolvaj került rendőrkézre idén júniusban a Jászkunságban

Kevesebb lopás történt az országban idén júniusban, mint tavaly ugyanebben a hónapban – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Megyénkben is kedvezően alakultak a számok: tavaly júniusban kétszázhuszonhárom lopásról érkezett bejelentés, idén viszont már csak százhetvenegyről. Ennek ellenére az országos rangsor elején állunk a vagyon elleni bűncselekmények tekintetében.

Több lopás elkövetésével is gyanúsítható az a tiszaburai lakos, akit a napokban vettek őrizetbe a rendőrök. A fiatal férfi még július 28-án bement egy tiszaburai ingatlanba, ahonnan paradicsomot, szeletelt kenyeret, egy doboz margarint és üdítőt lopott el. A sértett bejelentést tett a rendőrségre, és elmondta, hogy csak rövid ideig mentek el otthonról a családjával, és amikor visszaértek, akkor vették észre, hogy a reggelire való hiányzik a konyhából…

A rendőrök vizsgálták a bűncselekmény-sorozatba illeszthetőségét is, és nem tévedtek, hiszen Tiszaburán több családi házba, illetve két élelmiszerboltba is bement egy huszonegy éves helyi lakos, aki az ingatlanokból általában különböző használati tárgyakat és élelmiszert lopott el. A korábbi öt jogsértés gyanúsítottját ismét elszámoltatták a rendőrök, majd a nyomozó hatóság őrizetbe vételéről határozott, sőt, előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására is. A Karcagi Rendőrkapitányság hatrendbeli lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást ellene.

Múlt szombaton is rendőrkézre került két vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítható szolnoki lakos. A páros – egy harmincéves nő és egy harminckilenc éves férfi – a megyeszékhely egyik parkjában megszólított egy helybélit azért, hogy cigarettát kérjen tőle. A beszélgetés közben azonban a sértett övtáskájából ellopták a pénztárcáját, amiben személyes iratai és a bankkártyája is benne volt. A sértett észlelte, hogy megkárosítják, ezért szóváltásba keveredett a párossal.

A hangoskodásra felfigyeltek a közelben járőröző rendőrök. A jogsértőket a helyszínen elfogták, majd előállították. A nő beismerő vallomást tett, és elmondta, hogy észrevették, a férfi övtáskájának cipzárja nincs összehúzva, ezért úgy gondolták, kihasználják a kínálkozó lehetőséget. A páros régi ismerősként üdvözölte az ismeretlent azért, hogy ölelés közben egyikük kiemelje a pénztárcát az övtáskából. A duó tagjai ellen is lopás vétség elkövetése miatt indult eljárás, ahogy még mostanában egy sor más elkövető ellen is Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

A Központi Statisztikai Hivatal ugyanis nemrég összesítette, hogy hogyan alakultak a lopások az országban tavaly és idén júniusban.

A jelentésből kiderül, hogy az országos helyzet látványosan javult, de megyénkben is pozitív a tendencia.

Tavaly júniusban összesen négyezer-négyszázhetven lopást jelentettek az országban a statisztikai hivatal adatai szerint, ami csaknem ezerrel több, mint idén ugyanabban a hónapban. Megyénkben tavaly júniusban összesen kétszázhuszonhárom lopásról érkezett bejelentés, idén viszont már csak százhetvenegyről. Azonban ezzel is az élmezőnyben állunk: a legtöbb lopás ugyanis a fővárosban, Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében történt, majd Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jászkunság következik a listán. Ha megnézzük a korábbi esztendők statisztikáit, láthatjuk, hogy ugyanúgy a hatodik helyen áll megyénk a lopások tekintetében.