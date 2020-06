Kevesen kapcsolnak biztonsági övet a megyében

Még mindig sok a biztonsági öves bliccelő – hívta fel a figyelmet a megyei rendőr-főkapitányság. Az ellenőrzések során az övhasználatot elmulasztók kifogások tárházait sorakoztatják fel, holott, ha bekötjük magunkat, számos súlyos, akár halált okozó sérülést előzhetnénk meg.

Az ellenőrzési tapasztalatok és statisztikák egyaránt azt mutatják, hogy a járművek első ülésein utazók nagy része már automatikusan beköti a biztonsági övét beszálláskor, azonban a hátsó ülésen utazók nagy részéről ez nem mondható el – közölte hírportálunkkal a megyei rendőr-főkapitányság.

Az ellenőrzések során az övhasználatot elmulasztók kifogások tárházait sorakoztatják fel. Arra hivatkoznak, hogy az öv szorít, kényelmetlen, meggyűrődik a ruhájuk és a nyári melegben jobban megizzadnak tőle. Az újabb típusú járművekben sípoló hang figyelmezteti az utasokat induláskor, ha elmulasztották bekötni magunkat. A leleményes járművezetők és utasok azonban számos fortéllyal cselezik ki a járművek érzékelőit. Sokan a hátuk mögött kötik be, vagy a hónaljuk alatt vezetik át az övet, de előfordul olyan is, hogy más eszközt helyeznek a csatba.

– A felelőtlen járművezetők és utasok nem számolnak azzal a lehetőséggel, hogy önhibájukon kívül is belekerülhetnek olyan közlekedési szituációba, amikor nagy sebességgel ütköznek neki másik járműnek, vagy tárgynak – mondta Sipos Andrásné megyei rendőrségi sajtóreferens.

– Ebben az esetben a hirtelen fékezéskor az autó megáll, viszont a testünk azonos sebességgel halad tovább. Ha nem szabályosan, vagy egyáltalán nem vagyunk bekötve, az első ülésen utazva a kirobbanó légzsák, ha van a járműben, eltörheti a nyakcsigolyánkat, vagy kirepülhetünk a szélvédőn is, ami az esetek hetvenöt százalékában halált okozó sérüléssel jár. A hátsó ülésen utazók pedig az első ülés támlájának nekicsapódva sérülhetnek meg, vagy az előttük ülőt préselhetik neki a műszerfalnak.

Hasonlóan veszélyes lehet, ha a járműben elöl utazva be vagyunk kötve, de az ülést hátra döntjük. Ebben az esetben ugyanis egy ütközés, vagy fékezés során az öv megfojthatja az utast. Gyakran láthatunk példát arra is, hogy egy hosszabb út során, a jobb első utas a lábát pihentetésképpen felteszi a műszerfalra, ám ez sem veszélytelen. Az ütközéskor kivágódó légzsák ugyanis az arcába préselheti a combját – hangsúlyozta a sajtóreferens, aki arról is beszélt, hogy a felnőttek mellett a gyermekek és az állatok biztonságos utaztatása is nagyon fontos.

A gyermekek esetében az életkornak és testmagasságnak megfelelő gyermekbiztonsági rendszer, nagyobb gyerekek esetében a biztonsági öv használata kötelező. Ha pedig állatot, például kutyát szállítunk, akkor rögzített boxot, vagy speciális hámot használjunk, hogy biztonságban tudjuk házi kedvencünket.