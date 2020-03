Közel harminc autó szélvédőjét törte be egy férfi Szolnokon

Közel harminc autó ablaküvegét törte be ismeretlen elkövető szombat reggelre virradóra Szolnokon, a Kolozsvári utcában és környékén.

Az egyik megrongált gépkocsi tulajdonosától megtudtuk, hogy a járművek a Pozsonyi és a Kassai úton, valamint a Török és a Kút utcában estek áldozatul a vandalizmusnak.

– Szombaton reggel negyed hét után hívott a szomszédom, hogy mi történt. Akkor már kint voltak a rendőrök, akik egészen estig helyszíneltek – mondta egy Kolozsvári utcában lakó asszony.

– A mi kis parkolónkban három autót rongáltak meg, köztük az én Volkswagenemet is. A bal első ajtó ablakát törték be. A rendőr, aki kihallgatott, azt mondta, körülbelül negyvenezer forintba fog kerülni a csere. Szerencsére semmi értékes nem volt az autómban, így nem vittek el semmit, de nem biztos, hogy ez volt a céljuk. Az egyik gépkocsi kesztyűtartójában ugyanis készpénz is volt, ezer forint, de azt otthagyták. Más járműből pedig hiányzott ugyan a GPS, de az utca végén megtalálták a rendőrök eldobva. Igaz, hogy nincs az autómban riasztó, de teljesen fel vagyok háborodva, hogy egy ennyire kivilágított városrészen, hogyan történhet ilyesmi. Remélem, hamar elfogják az elkövetőt…

Mári Ilona megyei rendőrségi sajtóreferens az esettel kapcsolatban annyit nyilatkozott, hogy Szolnok belvárosában szombaton több gépjárművet is feltörtek és abból különféle értékeket tulajdonítottak el. A Szolnoki Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt. A rendőrség tudomására jutott sértettek száma nem éri el a harmincat. A nyomozás érdekeire való tekintettel ennél több információval nem szolgáltak.

Egy évvel ezelőtt a szolnoki Jósika úti garázssor mellett törtek fel egy éjszaka alatt hat gépkocsit. Akkor pár nap alatt azonosították az elkövetőt. A 18 éves férfi egy vascsővel ütötte be a személyautók ablaküvegét, majd a járművekben talált értékeket, például autós rádiókat és egy horgászbotot, magával vitte. A férfi egy garázsba is megkísérelt bejutni, de a lakatot nem sikerült eltávolítania.