Látni és látszani: az autókat és a sofőrök látását is ingyen ellenőrzik

Idén is meghirdette a Látni és látszani elnevezésű közlekedési kampányát az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága, melyhez megyénk is csatlakozott. Ennek köszönhetően december 10-ig minden kedden és csütörtökön három benzinkúton az autók alapvető műszaki ellenőrzése mellett a járművezetők látását is megvizsgálják, mindezt díjmentesen.

Láthatósági ajándékokkal, például karpántokkal, mellénnyel és jégkaparóval lepik meg a megyei rendőrök azokat, akik kitöltik az őszi-téli közlekedéssel kapcsolatos totót az akcióban résztvevő benzinkutakon. A teszt helyes megfejtéseinek átbeszélése mellett vezetéstechnikai tanácsokkal is ellátják a járművezetőket.

Dávid Mónika őrnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály kiemelt főelőadója, a megyei balesetmegelőzési bizottság titkára hírportálunknak elmondta, a latnieslatszani.hu honlapon megtalálhatók azoknak a szervizeknek, töltőállomásoknak és optikáknak a listája, amelyek csatlakoztak a kampányhoz.

– Megyénkben két szolnoki és egy törökszentmiklósi benzinkúton minden kedden és csütörtökön a délelőtti órákban várjuk az akció iránt érdeklődőket – fejtette ki Dávid Mónika.

– A kampány keretében díjmentesen átnézik a járműveket, hogy például rendben működnek-e a lámpák, hiszen kollégáim többször találkoznak egy fényszóróval közlekedő autósokkal. Az akció célja az is, hogy ezeket kiszűrjük, illetve azt is megvizsgáljuk, hogy jó minőségűek-e az abroncsok, és fel vannak-e töltve a járművek fagyálló, illetve téli szélvédőmosó folyadékkal.

Ha valamilyen problémát találnak ezeken a műszaki állomásokon, a cserét már díj ellenében végzik el, viszont a benzinkutakon a téli szélvédőmosó folyadék költségeit a megyei balesetmegelőzési bizottság átvállalja.

– Ezzel a gesztussal szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a jól láthatóság. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szélvédő üvege ép legyen, vagyis ne legyen rajta repedés. Amit pedig a sofőrök tehetnek a láthatóság érdekében az az, hogy reggel időben felkelnek, és teljesen letörlik a szélvédőt és az oldalsó ablakokat is, hogy ne csak egy kis résen nézzenek ki, hiszen oldalirányból is jöhetnek közlekedő járművek, gyalogosok, kerékpárosok. Emellett már most legyen nálunk az autóban jégoldó spray, és a jégkaparó is elengedhetetlen eszköz, ami már pár száz forintért beszerezhető. A kampány során a gépkocsivezetők látására is nagy hangsúlyt fektetünk, ezért

az akcióban résztvevő optikákban azt ellenőrzik, hogy mennyire jó a sofőr látásélessége.

– Emellett a benzinkutakon is jelen van egy optikus szakember, aki a helyszínen díjmentesen vizsgálja meg az autóivezetők látását. Sokan nem is gondolnák, hogy például éjszakai látási körülmények között akár egy dioptriával is romolhat a szemünk élessége.