Magas színvonalú munkára törekszik Karcag új rendőrfőkapitánya

Dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője február elsejei hatállyal dr. Karsai Lajos rendőr alezredest nevezte ki a Karcagi Rendőrkapitányság élére.

– Az általános és a középiskolát is Karcagon végeztem – beszélt magáról dr. Karsai Lajos. – Az akkori Ragó Antal Szakközépiskolában érettségiztem. Általános gépszerelő és karbantartó szakmát tanultam, ahogy édesapám is. Közben kezdett el érdekelni a rendőri pálya, így a technikusi után jelentkeztem a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába. Elvégzése után 1997-ben a Karcagi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályára szereltem fel járőrként, majd körzeti megbízottként láttam el szolgálatot.

– 2003-ban diplomáztam a Rendőrtiszti Főiskolán, és a Karcagi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Közrendvédelmi Alosztály alosztályvezetői beosztásába kerültem, ahol 2008-ig irányítottam a közterületi szolgálatot. Ezt követően a megyei rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osztályán kiemelt főelőadói beosztásba kerültem, ahol az eltöltött nyolc év alatt kiváló szakmai és emberi kapcsolatokat alakítottam ki, melyek a mai napig nagymértékben segítik a vezetői munkámat – jelentette ki a kapitány, aki 2016-tól a tevékenység-irányítási központ osztályvezetői beosztását töltötte be. Közben jogász diplomát is szerzett.

Tavaly augusztus 16-ai hatállyal dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, főkapitány a Karcagi Rendőrkapitányság vezetésével bízta meg.

– Egy kiváló eredményekkel rendelkező kapitányságot vettem át, és ebből adódik az, hogy elég nehéz dolgom van, hiszen a jó eredményeket meg kell tartani – mondta az alezredes. – Amikor megbíztak, az volt az elsődleges feladatom, hogy a vezetőváltás ne okozzon visszaesést. Úgy gondolom – az elmúlt öt hónap tapasztalata alapján –, hogy ezt sikerült végrehajtani. Kialakítottam azt a vezetőgárdát, akikkel hosszú távon együtt szeretnék dolgozni, és ők azok, akik tudnak a vezetői elvárásaimnak megfelelően irányítani.

– Fontos számomra a magas szakmai színvonalon elvégzett munka, az önállóság, a kreativitás és a felelősségvállalás. A Karcagi Rendőrkapitánysághoz a Karcagi és a Kunhegyesi járás tizenkét települése tartozik. Az érintett önkormányzatokkal, társszervekkel felvettem a kapcsolatot, velük együttműködve végzem a feladatokat – tette hozzá dr. Karsai Lajos, akinek munkájához a nyugodt családi hátteret felesége és gyermekei biztosítják.

Nagyobbik fia, Márk most érettségizik a Szentannai Sámuel Középiskolában, a kisebbik, Patrik ötödikes a Györffy István Katolikus Általános Iskolában.

– Büszke vagyok mindkét fiamra, nagyon jól tanulnak, hobbi szinten úsznak is, mert a tanulás és a sport nekik is olyan fontos, mint nekem. Én is hobbi szinten heti három nap nyolc-tizenöt kilométert futok. Szívesen olvasok kalandregényeket, és otthon a tartalmas, de egészséges reggeli és vacsora elkészítését szívesen vállalom – árulta el a rendőrkapitány.