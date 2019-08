Még dolgoznak a szakemberek a viharkárok felszámolásán

Szerdán is több helyszínre vonultak a tűzoltók az elmúlt napok viharos időjárása miatt kidőlt fák, és az azok által okozott károk felszámolása miatt. Villámcsapás által kigyulladt kerítéshez is riasztották őket.

Még mindig sok helyszínre riasztották a tűzoltókat az elmúlt napokban történt viharkárok felszámolása miatt – tájékoztatta hírportálunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyelete.

A legtöbb eset most is Törökszentmiklóson történt, de vonultak Abádszalók, Szolnok, Karcag és Tiszafüred településekre is. A kidőlt, lehasadt fák utakra, járdákra, lakóházakra és villanyvezetékekre dőltek.

Villám csapott egy létesítmény kerítésébe Kunmadarason, a Kálvin úton. A kerítés húsz méter hosszan égett. Az esethez a karcagi hivatásos tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral avatkoztak be és oltották el a lángokat.