Megyénkben is megnőtt a gépjárműtüzek száma

Megsokasodtak a gépjárműtüzek megyénkben az utóbbi időben. Volt olyan nap, amikor két esethez is riasztották a tűzoltókat.

Idén már tizenhárom gépkocsi gyulladt ki a térségben, ráadásul Öcsödön az autó sofőrje égési sérüléseket is szenvedett, miközben próbálta eloltani a lángokat. Tavaly ötvenegy gépjárműtűzhöz riasztották a megyei tűzoltókat. Ebből négy autóbusz, kilenc mezőgazdasági munkagép, nyolc teherautó és harminc személygépkocsi volt. Az egyik eset során sérülés is történt – informálta hírportálunkat Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő. Az idén kigyulladt járművek közül egy mezőgazdasági munkagép, egy teherautó és tizenegy személygépkocsi volt.

Öcsödön január 3-án gyulladt ki egy autó, egy Bajcsy-Zsilinszky úti ingatlan kapubejárójában. Az autó a reggeli első indításkor kapott lángra. A tulajdonos a kunszentmártoni tűzoltók kiérkezése előtt elkezdte az oltást, eközben szenvedett a kezein égési sérüléseket. Január 21-én Jászberényben gyulladt ki és égett teljes terjedelmében egy személyautó, két nappal később pedig a Szolnok külvárosában húzódó Besenyszögi úton csaptak fel a lángok. Január 30-án a 44-es számú főúton, Kunszentmártonnál és Mezőtúron is gépjárműtűz adott munkát a tűzoltóknak. Február 3-án pedig egy papírt és műanyagot szállító teherautó gyulladt ki a 46-os számú főúton, Törökszentmiklós és Mezőtúr között.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) Facebookon megjelent közleménye szerint az elmúlt időszakban országos szinten is megnőtt a gépjárműtüzek száma. A múlt héten minden napra jutott legalább egy ilyen beavatkozása a tűzoltóknak.

– Egy parkoló autó leginkább szándékosság, vagyis gyújtogatás következtében gyulladhat ki, vagy akkor, ha a közvetlen környezetében ég valami, és a tűz átterjed a járműre. Nem ritka az sem, hogy olyan garázs gyullad ki valamilyen emberi tevékenység következtében, amelyikben autó parkol és így kap lángra a jármű – olvasható a bejegyzésben. – Mindemellett az utastérben hagyott tárgyak is képesek tüzet okozni. Egy napon parkoló autóban az üvegházhatás miatt akkor is nagyon fel tud forrósodni a levegő, amikor nincs kánikula. Így a kocsiban tárolt spray, öngyújtó, festék, vagy hígító is képes tüzet okozni.

A személyautók tüzénél meghatározó tényező a jármű műszaki állapota, életkora, karbantartottsága, valamint a megtett kilométerek száma is. A bekövetkezett autótüzek elemzése alapján megállapítható, hogy a tűz az esetek felében a motortérben keletkezett. Ezek terjedését elősegítik az olajlerakódások, zsíros szennyeződések.

Az esetek egyharmadában az utastérben csapnak fel a lángok. Ezek leggyakrabban valamilyen elektromos hibára vezethetőek vissza, amely miatt a műszerfalban keletkezik tűz. Az utastérben keletkező tüzek másik lehetséges oka természetesen az emberi tevékenység.

Tévhit, hogy utastéri tüzeket kizárólag cigaretta okoz, hiszen egy elejtett, vagy ablakon kidobott, de a menetszél miatt visszahulló parázsló csikk a gyári üléshuzatokat nem tudja meggyújtani, hiszen nehezen éghető anyagokból készülnek. Kivétel ez alól, ha valaki házilag készített üléshuzatot használ, vagy a cigarettacsikk a padlón felhalmozott szemétre esik.

Az eseteknek csupán az egyhuszadában keletkezik a tűz a futóműben. Ezek általában a fékek, csapágyak elhasználódásához, meghibásodásához köthetőek. Egy autó ütközés miatt is kigyulladhat, de ez nagyon ritka. Elenyésző, csupán 0,29 százalék rá az esély.

A BM OKF sajtóügyelete szerint a gépjárműtüzek odafigyeléssel megelőzhetők, ha az autót rendszeresen karbantartják. A tulajdonosok ezek mellett is tehetnek a tűzmegelőzésért, például ha nem hagynak szemetet a járműben, és vezetés közben nem dohányoznak. Emellett ajánlott az autóban elhelyezni egy tűzoltó eszközt. Gépjárműtűz esetén a legcélszerűbb a különböző habbal oltó berendezések alkalmazása.