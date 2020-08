Megyénkben legutóbb hárompercenként rögzítettek sebességtúllépést

Hat hónap alatt több mint 312 ezer gyorshajtást rögzített a rendőrség országos szinten, ami rekord a kiszabott 10,9 milliárd forint bírsággal együtt.

Leginkább a sebességhatárokat durván átlépők száma emelkedett abban a félévben, amikor a kijárási korlátozások miatt kilenc hétig alig volt forgalom az utakon – olvasható a Vezess.hu cikkében. A portál által az Országos Rendőr-főkapitányságtól kikért adatok szerint idén 22 ezerrel többen lépték túl a megengedett legnagyobb sebességhatárt, mint 2019 első félévében.

A gyorshajtás miatt kiszabható közigazgatási bírság legkisebb mértéke 30 ezer forint. Az első félévben a 312 236 sebességtúllépés miatt kiküldött csekkből 245 ezren szerepelt ez az összeg. Minimum 45 ezer forintos bírságot 2019 első félévében a 290 203 gyorshajtóból 42 ezren kaptak, idén viszont már 67 ezren. Ez pedig azt jelenti, hogy a sebességhatárokat súlyosan megszegők száma is emelkedett.

Megyénk közútjain is rendszeresen végeznek sebességmérést a rendőrök, és sajnos elég sok gyorshajtó akad a horgukra. Legutóbb augusztus második vasárnapján hat óra alatt 108 gyorshajtóról készült képfelvétel a 4-es számú főúton és Szolnok belterületén. A helyi közlekedési kollégák tapasztalatai alapján egyébként a vasárnapi napokon végzett ellenőrzések alkalmával mérik be a legtöbb sebességtúllépőt – tudtuk meg Mári Ilonától, a megyei rendőr-főkapitányság megbízott szóvivőjétől.

Július 4-én a rendőrség hét óra alatt száz gyorshajtást rögzített, akik közül a nap legnagyobb sebességtúllépését egy tehergépkocsi vezetője produkálta. A sofőr a megengedett ötven kilométer/óra helyett százhússzal száguldott, ezért 200 ezer forint közigazgatási bírsággal sújtották.

Március 1-jén négypercenként mérték be a gyorshajtókat a rendőrök Szolnokon, szintén a 4-es számú főúton, ami azt jelenti, hogy hét óra alatt szintén száz gyorshajtóról készült képfelvétel.

Megyénkben gyakran nézik kifutópályának a 4-es számú főutat. Tavaly december 16-án például Szajol külterületén egy személygépkocsi vezetője a megengedett kilencven helyett 165 kilométer/órával közlekedett.

Az elmúlt évek bővelkedtek jelentős sebességtúllépésekben. Tavaly szeptemberben Tószegen egy autós ötven kilométer/óra helyett 134 kilométer/órával vezetett. Októberben pedig a 4-es számú főúton, Szolnok külterületén a megengedett kilencven kilométer/óra több mint kétszeresével száguldozott egy autós.

2018 augusztusában azonban még ennél is súlyosabb kihágásokat rögzítettek a traffipaxok. A 4-es számú főút megyei szakaszán a megengedett kilencven kilométer/óra helyett 191 és 194 kilométer/óra, illetve az útfelújítási munkálatok miatt negyven kilométer/óra helyett 195 kilométer/órával közlekedtek a bemért autósok.

– A közlekedési balesetek egyik legfőbb oka megyénkben is a gyorshajtás, amely számos esetben tragikus kimenetelű helyzetet teremt – hívta fel a figyelmet Mári Ilona. – Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a sebességhatárok be nem tartása potenciális balesetveszélyt hordoz magában. A gyorshajtó járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A rendőrség célja nem a bírságolás, hanem az életveszélyes helyzetek megelőzése, a közúti közlekedési balesetek visszaszorítása, és a szabályszegő gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrése.