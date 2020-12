Négy balesetnél is intézkedniük kellett megyénk rendőreinek

Ezúttal sem telt el nap baleset nélkül a megyében, kedden négy helyszínen is intézkednie kellett a rendőrségnek.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén kedden négy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset jutott a rendőrség tudomására. A megye rendőrei kedden négy személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Szolnok és Törökszentmiklós külterületén is történt olyan baleset, amelynek helyszínelését a rendőrség teljes útlezárás mellett végezte, azonban az egyenruhásokat két másik balesethez is riasztották, sőt egy eltiltás hatálya alatt járművet vezető sofőrrel szemben is intézkedtek.

Egy nő úgy közlekedett személygépkocsival Szolnok belterületén kedden délelőtt, hogy nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó jármű mögött, ezért annak nekiütközött. A baleset következtében a vétlen sofőr – elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett.

Egy szolnoki lakos úgy közlekedett teherautóval Törökszentmiklós külterületén kedd este 20 óra körül egy útkereszteződésben, hogy a védett úton haladó személygépkocsi vezetőjének nem adta meg az elsőbbséget és összeütköztek. A baleset következtében a tehergépjármű sofőrje – elsődleges orvosi vélemény szerint – könnyű sérülést szenvedett.

Egy helyi lakos közlekedett személygépkocsival Kisújszállás belterületén 2020. december 1-jén 9 óra 40 perc körül, amikor a rendőrök ellenőrizték. Az egyenruhások megállapították, hogy a sofőr annak ellenére volán mögé ült, hogy a Karcagi Rendőrkapitányság 2021. október 13. napjáig a járművezetéstől eltiltotta. A járőrök előállították a jogsértőt a Karcagi Rendőrkapitányságra, majd meghallgatását követően szabálysértési őrizetbe vették. A rendőrkapitányság járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés miatt folytat eljárást.