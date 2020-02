Négy óra alatt öt ittas vezetőt fogtak a szolnoki rendőrök

Az ellenőrzés célja az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrése és a közúti balesetek megelőzése volt.

A Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai a balesetek megelőzése és az ittas gépjárművezetők kiszűrése érdekében finn módszeres ellenőrzést végeztek 2020. február 23-án – tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügyeletétől..

A módszer lényege, hogy egy helyszínen, több rendőr bevonásával minden áthaladó járművet megállítanak, és alkoholszondás ellenőrzést végeznek a sofőrökkel szemben. A közúti kontroll csak a járművezető ittasságára korlátozódik, így aki nem fogyasztott alkoholt azonnal továbbhaladhat, míg pozitív eredmény esetén az érintettet félreállítják és vele szemben eljárást kezdeményeznek.

A rendőrök négy óra alatt 429 járművezetőt ellenőriztek, akik közül egy sofőr ellen büntetőeljárást indítottak és vezetői engedélyét a helyszínen elvették, valamint négy gépjárművezető részére közigazgatási bírságot szabtak ki az alkoholszonda pozitív eredménye miatt.

Hazánkban zéró tolerancia van érvényben, mely a szeszes ital fogyasztásának teljes tilalmát jelenti a gépi meghajtású jármű vezetője részére, a jármű vezetése előtt és alatt egyaránt. Soha ne üljön ittasan gépi meghajtású jármű volánja mögé, valamint olyan járműbe sem, amelyet láthatóan ittas személy vezet.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában! Az ittas járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki (észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása, stb.), amelyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze, ezáltal nő a balesetek bekövetkezésének kockázata. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő, szabályszegő járművezetők forgalomból történő kiszűrésére.