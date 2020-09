Nem tesz vallomást, inkább könyvet ír Bróker Marcsi

A Kun-Mediátor büntetőper egyetlen vádlottja továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat.

A „Bróker Marcsi” néven elhíresült hölggyel szemben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2017. június 9-én 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, kétrendbeli sikkasztás és számvitel rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat. A vádirat szerint a budapesti székhelyű Kun-Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve, a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott.

A hölgy szerint téves a vádirat, mert, mint folyamatosan állítja, nem csalt. „Legfeljebb jogosulatlan pénzintézeti tevékenységért vonhatnak felelősségre” – válaszolt újságírói kérdésre a keddi tárgyaláson. Elmondta, hogy sok sértetti tanú követel tőle jogtalanul pénzt, egy nyugdíjas például egymilliárd forintot. Miközben több volt a kifizetése, mint a bevétele.

A vádlott, elmondása szerint, azt is megbánta, hogy annak idején belevetette magát az üzleti életbe. És azt is sajnálja, hogy a lányait fenyegették miatta, amikor kirobbant a botrány, s nekik el is kellett menekülniük Karcagról – foglalta össze érzéseit is az újságírónak a ma már szabadlábon védekező, ám bokáján nyomkövető technikai eszközzel (lábbilinccsel) ellátott nő. A vádlott arról is beszélt, hogy könyvírásba fogott, amelyben felfedi a valóságot. Szerinte idehaza annak idején szándékosan tették tönkre a brókercégeket, s ennek lett áldozata az ő vállalkozása is.

A szeptember 15-én tartott tárgyalásra a törvényszék négy tanút idézett, közülük hárman a vádlott korábbi könyvelői, az ő meghallgatásukkal folytatódott az ügy. Ekkor derült fény arra, hogy az egykori cégvezető vélhetően a saját kollégáit is becsapta, mivel nem jelezte feléjük, hogy valójában nincs is engedélye pénzintézeti tevékenységre. Az ügy tárgyalása szeptember 22-én, 29-én majd pedig október 1-én folytatódik.