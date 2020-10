Rendszeres rendőri jelenlétre számíthatunk a megyei temetőkben

Egyre többen keresik fel a temetőket, hiszen közeleg a mindenszentek és halottak napja.

A megyei rendőrök a korábbi évekhez hasonlóan idén is kiemelt figyelmet fordítanak a bűncselekmények, balesetek megelőzésére, valamint a megemlékezés zavartalanságának biztosítására. Éppen ezért rendszeres rendőri jelenlétre kell számítani ezekben a napokban a temetőkben és környékükön – hangzott el csütörtökön a szolnoki római katolikus temetőben megtartott sajtótájékoztatón.

Vojter-Szabó Zita alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának megbízott vezetője a temetői lopások megelőzéséről és a biztonságos közlekedés szabályairól, míg Dávid Evelin hadnagy, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője a sírokon és a lakásokban gyújtott gyertyák, mécsesek biztonságos elhelyezéséről beszélt.

– Ebben az időszakban szórólapokkal, plakátokkal igyekszünk felhívni a figyelmet az áldozattá válás elkerülésére. Ez idén sincsen másképp, csupán annyiban, hogy kerüljük a személyes kontaktot, így a gépkocsik szélvédőjére helyezzük el a szóróanyagokat, a plakátokat pedig a temetők bejáratánál és a forgalmasabb helyeken – mondta Vojter-Szabó Zita.

– Az utóbbi napokban, hetekben több temetői lopásról is érkezett bejelentés a megyei rendőr-főkapitányságra. Ez azonban nem feltétlenül táskát vagy pénztárcát jelent, hiszen lehet egy kisebb érték is, például virágcsokor vagy egy váza. Az egyik legfontosabb, hogy ha táskával, szatyorral érkeznek ki a szeretteik sírjához, ne hagyják azokat felügyelet nélkül. A zseblopások is előtérbe szoktak kerülni ebben az időszakban, ezért főként a tömegközlekedési eszközökön, vigyázzanak értékeikre. Ha autóval érkeznek, abban ne hagyjanak jól látható helyen táskákat, pénztárcákat, bankkártyát, mobiltelefont, sőt még ruhaneműket sem, hogy megelőzzék a gépkocsifeltöréseket. Mivel ebben az időszakban megnövekszik a forgalom, ezért a rendőrök jelenlétükkel segítik a biztonságos közlekedést. Emellett mindenkit arra kérünk, hogy figyeljenek oda a láthatóságra – tette hozzá.

Dávid Evelintől megtudtuk, hogy tavaly megyénkben három temetőben keletkezett tűz. Jászkiséren, Kengyelen és Tiszaroffon csaptak fel a lángok, és minden esetben növényi hulladékok, száraz koszorúk gyulladtak meg.

– Hogy ezeket a tüzeket idén elkerüljük, érdemes betartani néhány szabályt – hangsúlyozta Dávid Evelin. – A legfontosabb, hogy a mécseseket ne helyezzük éghető anyagok közelébe, és olyan helyre tegyük, ahol nem tud felborulni. Ez igaz az otthonunkban meggyújtott mécsesekre is, hiszen minden évben előfordul, hogy egy kint felejtett gyertya miatt kiég egy lakás. Ezeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Fontos még, hogy forró, izzó mécseseket ne dobjunk a temetőkbe kihelyezett hulladékgyűjtőkbe, hiszen a benne lévő száraz növények nagyon könnyen meggyulladhatnak.