Ritkábban törnek egymás életére a megyében élők

A zagyvarékasi anyagyilkosság, a rákóczifalvi rém, a jászalsószentgyörgyi darabolós emberölés – túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a korábbi években mindig volt olyan megdöbbentő megyei gyilkosság, amely az egész országot megrázta. Tíz évvel ezelőtt még 13 emberölést követtek el megyénkben egyetlen esztendő alatt, sőt, húszra is volt példa 2011-ben. Ezeknek a számoknak azonban mára nyomuk sincs.

Évről évre kevesebb az emberölés az országban, és a Jászkunságban is hasonló tendencia figyelhető meg. Az utóbbi két évben drasztikusan visszaesett a gyilkosságok száma megyénkben a korábbi időszakhoz képest – világított rá a megyei rendőr-főkapitányság tavalyi esztendőről készült beszámolója. 2016-ban mindössze négy esetet tartottak nyilván.

Ehhez képest kiugró volt a 2017-es esztendő a maga kilenc esetével, de az emberölések száma sem 2018-ban, sem pedig 2019-ben nem érte el a 2016-os adatot. Mindkét esztendőben két-két esetet regisztráltak.

Tavaly augusztus 4-én egy 21 éves nő egy kunmadarasi családi házban olyan súlyosan bántalmazta tíz hónapos gyermekét, hogy a kislány a kórházi ellátás ellenére négy nappal később belehalt sérüléseibe.

Ez volt az utolsó gyilkosság megyénkben, amiről hírt adtunk. A közelmúltban azonban a megyei főügyészség arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a kislány haláláért az anya büntetett előéletű élettársa tehető felelőssé.

Mint kiderült, a férfi egy tettlegességig fajult veszekedés közben a nő karjaiban lévő kislányt kikapta, és a mellettük lévő ágyra dobta. A gyermek olyan szerencsétlenül esett, hogy fejjel az ágynál lévő falhoz csapódott. A kislány a koponyát ért súlyos sérülések miatt vesztette életét.

Szintén tavaly, június 16-án egy házaspárt találtak holtan tiszafüredi otthonukban. A nő emberölés áldozata lett, a férfi halálának körülményeit azonban még vizsgálta a rendőrség. A szóbeszéd szerint öngyilkos lett, miután megölte a feleségét.

Pár hónappal korábban, március 2-án történt az a megrázó eset, ami még országos visszhangot is kiváltott. Jászalsószentgyörgy külterületén zsákokba rejtve megtalálták egy harminckét éves külföldi állampolgár feldarabolt holttestét. Mint kiderült, a férfi élettársa, egy 27 éves jászladányi nő Bécsben gyilkolta meg párját egy vita során, majd a feldarabolt holttestet bőröndökbe rejtve telekocsival hozta Jászladányba. A nő az édesanyja segítségével szabadult meg a holttesttől.

Két és fél évvel a zagyvarékasi anyagyilkosság után, 2018. július 2-án újabb emberölés rázta meg a település lakóit. Egy huszonkilenc esztendős helyi férfit azzal gyanúsítanak, hogy egy nyolcvanhárom éves, egyedül élő özvegyasszonyt ölt meg az otthonában. A tettest egy, a gyilkosság helyszínén felejtett pléd és egy kamerafelvétel buktatta le, ő azonban nem tett érdemleges vallomást, sőt némasági fogadalmat tett.

Ugyanebben az évben, februárban szintén országos érdeklődésre számot tartó eset történt megyénkben. A rákóczifalvi rémként elhíresült huszonöt éves fiatalember dühében puszta kézzel ölt meg két, egymás szomszédságában élő helyi férfit, majd ki is fosztotta őket. Később pedig bebizonyosodott, hogy egy harmadik gyilkosság is a számlájára írható, ugyanis 2017. december 23-án is agyonvert egy helyi férfit, miután összevitatkoztak.