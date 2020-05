Sok lakástűz valamilyen gyermeki tevékenységre vezethető vissza

Az utóbbi hetekben nőtt a lakástüzek kialakulásának veszélye, hiszen az emberek nagy része több időt tölt otthonában. Ilyenkor is kiemelt figyelmet kell fordítani a gyerekekre, hiszen ők hajlamosak elbújni a veszély elől, mintsem hogy jelezzék hollétüket, ezért egy füsttel telítődött helyiségben nehéz megtalálni őket.

– Az idei első hosszú hétvégén egy hároméves kisgyermek rekedt egy ceglédi melléképületben, és a tűzeset során életét vesztette – mondta hírportálunknak Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő.

– A lakástüzek egy része valamilyen gyermeki tevékenységre vezethető vissza, és a tragikus kimenetelű tűzesetek csaknem öt százalékában is tízévesnél fiatalabb gyerek az áldozat. A tűzzel összefüggő balesetek, káresetek megelőzése nem hanyagolható el a járvány időszaka alatt, annak ellenére sem, hogy a családok együtt vannak.

– A gyerekek a szülői figyelem hiányát kihasználhatják, könnyen öngyújtóhoz vagy gyufához juthatnak. Éppen ezért fontos, hogy soha ne hagyjuk őket egyedül, és ne legyen elérhető helyen tűzgyújtásra alkalmas eszköz – hangsúlyozta a szóvivő, aki hozzátette, hogy a tűzesetek nagy része a tűzhelyen felejtett étel, étolaj meggyulladásából keletkezik. Nagyobb veszélynek van kitéve az, aki gyúlékony, műszálas vagy bő szabású ruhadarabokat visel. Ügyelni kell arra, hogy az edény alól kicsapó láng ne kaphasson bele a ruhánkba vagy az edényfogó kesztyűbe, és arra is, hogy a tűzhely közelébe ne engedjünk gyermeket.

– Az éppen használaton kívüli elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolt állapotban tartani, és a felügyelet nélkül hagyott égő gyertya is veszélyes lehet, ha gyerek van a közelben, hiszen fellökheti, megdobhatja, és meg is van a baj – fejtette ki Németh Ádám. – A gyerekeket most alaposan fel lehet készíteni arra, hogy tűz esetén milyen módon tudják a lehető leggyorsabban elhagyni a lakást, hogyan hívhatnak a leggyorsabban segítséget. A tudatos tűzvédelmi neveléssel a tűzesetek, sérülések és a jelentős tűzkárok megelőzhetőek.