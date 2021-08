Tavaly kilenc, idén már negyvennégy migránst fogtak a Jászkunságban

Sajtótájékoztató keretében számolt be Teve utcai székházában a rendőrség az idei esztendő illegális migráció elleni küzdelem terén elért eredményeiről a közelmúltban. Elhangzott: idén jelentősen megemelkedett az intézkedés alá vont embercsempészek száma a tavalyi adatokhoz képest. Megyénkben ebben az évben már nyolc alkalommal volt dolguk a rendőröknek migránsokkal, míg 2020-ban csupán kétszer.

– Magas migrációs nyomás alatt áll hazánk déli szakasza – mondta Boross Zoltán ezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály vezetője a nemrég Budapesten megtartott sajtótájékoztatón.

– Ezt jól mutatja az is, hogy míg tavaly egész évben kollégáink mélységi, vagyis az országhatártól távol eső területeken végrehajtott ellenőrzéseik során 327 esetben mintegy 414 embercsempészt, addig az idei évben már 413 alkalommal 501 embercsempészt fogtak el.

Az esetekből megállapítható, hogy negyvenegy ország állampolgára kísérel meg nálunk embercsempészést elkövetni.

– Ebből a magyar, szerb és az ukrán nemzetiségűek mellett jelentős azoknak az elkövetőknek a száma, akik főleg Németország és Ausztria területén élnek, és csak az elkövetés idejére utaznak be hazánk területére – fűzte hozzá. Az ezredes arról is beszélt, hogy a migránsok főként szír, afgán, iraki, pakisztáni, török vagy bangladesi állampolgárságúak. A csempészek pedig szinte minden esetben kölcsönzött járműveket használnak, melyek román, szerb, német, osztrák és lengyel felségjelű rendszámmal rendelkeznek, és hetvenöt százalékuk személyautó.

– Az elemzések arra is rávilágítottak, hogy a csempészek szinte az egész országunkat érintően, változatos útvonalon közlekednek, de ezek közül kiemelkedik az M1-es, M5-ös és M6-os autópálya, valamint az 8-as és az 55-ös főutak. Ugyanakkor az a tendencia is megfigyelhető, hogy egyre gyakrabban használnak, akár harmad- vagy negyedrendű utakat is az ellenőrzések elkerülésének érdekében – világított rá Boross Zoltán.

Talán ennek is köszönhető, hogy idén megyénkben is megugrott a rendőrkézre kerülő, migránsokat szállító embercsempészek száma. A police.hu-n közzétett határrendészeti összesítőkből kiolvasható, hogy tavaly csupán két alkalommal, februárban és decemberben bukkantak illegális bevándorlókra a megyei rendőrök. Idén azonban januárban három alkalommal, februárban kétszer fogtak embercsempészeket, majd májusban, júniusban és legutóbb, július 2-án is találkoztak migránsokkal megyénkben. Ez összesen nyolc eset, vagyis négyszer annyi, mint tavaly egész évben. 2020-ban kilenc, idén pedig már 44 illegális bevándorlót kísértek vissza a megyei rendőrök a határhoz.

A településeket tekintve, fogtak már migránst Zagyvarékas, Pusztamonostor és Nagykörű külterületén, a 44-esen, a csépai elágazásnál, Rákóczifalván, Szolnokon, Jászberényben, a 32-esen, Jászfényszaru külterületén és két alkalommal a 4-es számú főúton, Szolnok közelében.

A migránsok többsége kamionban elbújva, vagy annak alvázán utazva érkezett megyénkbe, és szír nemzetiségűnek vallotta magát, de akadtak afgán, pakisztáni, marokkói férfiak is köztük, illetve két kameruni nő. Ők egy szolnoki telephelyen a kamion pótkocsiajtajának kinyitásakor a rakodótérből ugrottak ki. A sofőr nem tudott arról, hogy gépjárművén határsértők utaztak.

A beszámolók szerint a legkomolyabb fogás január 29-én történt Szolnok külterületén, a 4-es számú főút egyik parkolójában, ahol egy kisteherautó vezetője a járművét hátrahagyva elmenekült, miközben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazoltatta.

A helyszínre kiérkező rendőrök a gépkocsi csomagterében húsz, feltehetően szír állampolgárságú migránst találtak.

Az egyenruhások a határsértőket szállító gépjármű sofőrjét is elfogták.

Négy nappal korábban egy műtrágyát szállító teherautó érkezett Rákóczifalvára. A járműből négy személy ugrott ki, akik elmenekültek. A rendőrök két határsértő fiatalembert ellenőriztek, akik az úttest szélén gyalogoltak, majd feltartóztattak egy Szolnokra tartó helyközi járatos buszt, melyen a másik két határsértő utazott. Kiderült, hogy a szóban forgó járművet egy bolgár állampolgár vezette, aki Románia felől, Nagylaknál lépte át a magyar államhatárt.