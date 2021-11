Többen haltak meg az utakon a Jászkunságban

Jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban a halálos kimenetelű balesetek száma, és sajnos igaz ez a Jászkunságra is. Október elején például egy hét leforgása alatt hatan vesztették életüket. Szakembereket kérdeztük az okokról.

Júniustól szep­temberig szinte minden hónapban megduplázódott a tavalyi évhez képest azoknak a száma, akik közlekedési balesetben vesztették életüket megyénkben – derül ki a rendőrség hivatalos oldalán található, nyilvános közlekedésrendészeti helyzetkép statisztikai adataiból.

Októberben pedig elsején hárman vesztették életüket, amikor egy kisbusz és egy kamion ütközött össze Jászberénynél, míg kilencedikén hárman hunytak el egy karambolban a 4-es számú főút Törökszentmiklóst elkerülő szakaszán.

Dávid Mónika őrnagytól, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési bizottság titkárától megtudtuk, hogy idén megyénkben az elmúlt év azonos időszakához képest több halálos kimenetelű baleset történt, köztük nem egy olyan, ahol ketten, hárman vesztették életüket, tehát utasok is haltak meg.

– Ebben az esztendőben februárban és a nyári időszakban regisztráltuk a legtöbb balesetet. A napokat tekintve pedig a hétvége felé fáradnak már el jobban az emberek, így akkor nagyobb az esélye egy személyi sérüléses balesetnek – összegezte a rendőrség tapasztalatait Dávid Mónika.

– Általában lakott területen gyakoribbak az ütközések, de idén kétszer annyi történt lakott területen kívül, mint belül. A baleseti okok azonban nem változnak évek óta. A legtöbb baleset a sebesség nem megfelelő alkalmazása miatt történik. Ezt követi az elsőbbség meg nem adása, valamint az irányváltoztatás és kanyarodási szabályok megszegése. Megyénkben több olyan baleset is történt, amikor a járművezető áttért a menetiránya szerinti bal oldalra, illetve lehaladt az úttestről és árokba borult.

A statisztikák szerint a legtöbb halálos balesetet negyven és hatvanöt év közötti megyebeli férfiak okozzák a Jászkunságban, és ez leginkább személygépkocsival történik.

– Az is megfigyelhető még, hogy a halálos balesetek majdnem felében nem volt bekapcsolva a biztonsági öv – tette hozzá a szakember.

Sokan persze kifogásokat keresnek, hogy miért nem akarják bekapcsolni a biztonsági övet.

– A rendőrségi vizsgálatok során többszörösen megállapítottuk, hogy ha valaki nincs bekötve, akkor súlyos következményei lehetnek az ütközésnek. Akkor tragikus kimenetelű egy baleset, ha valaki nem használja az övet, hiszen ez megvédi attól, hogy kirepüljön az autóból. Tévhit az, hogy a vezető vagy az utas majd megkapaszkodik, hiszen erre idő sincs, és ütközéskor akkora energiák keletkeznek, hogy a végtagjai eltörnek, vagy ami még rosszabb, hogy a szélvédőn vagy az első ablakon keresztül kirepül. Ettől olyan fejsérülése keletkezik, hogy belehal, vagy az aszfaltba csapódást nem éli túl – világított rá Dávid Mónika.

– Először is jó minőségű utak kellenének, hiszen ezek az úthálózatok már nem bírják el ezt nagy mennyiségű autót, melyek ráadásul gyorsak, és emellett mindenki siet is – mondta Vadas Attila, a szolnoki Sprint Autósiskola vezetője.

– A tranzitforgalom is nagy, főként a szolnoki elkerülőn, és személyautó esetén semmilyen korlátozás nincs, hogy mennyit vezethet a sofőr. Lehet, hogy már nagyon fáradt, amikor beül a gépkocsiba, hiszen előtte ledolgozott tizenkét órát. Ilyenkor elég egy pillanatnyi elalvás a nagy forgalomban, és már meg is történt a baj. Az ismeretségi körömben sem találok olyat, aki valaha is azt mondta volna, hogy most nem indulok el, mert nagyon fáradt vagyok, inkább azt mondják, hogy kibírom, csak felszaladunk Pestre, majd elindulnak. A halálos balesetek fő okát azonban a szabályok be nem tartásában látom, ezen belül is a gyorshajtásban, ami azért is veszélyes, mert ez esetben nagyon kevés idő van a reakcióra – tette hozzá.

A rutinos oktató szerint a másik probléma az, hogy a kereszteződésekben, ha nem működik a jelzőlámpa, figyelmen kívül hagyják a táblákat az autósok.

– Pedig a közlekedés alapjának az alapja, hogy kinek van elsőbbsége, és ezt meg is tanítjuk mindenkinek. Addig nem is engedjük ki őket a forgalomba, amíg ezt nem tudják. Ha pedig valaki ismeretlen helyen vezet, még jobban oda kell figyelnie a táblákra.

Tíz-tizenkét alapszabály van a közlekedésben, ha ezeket mindenki betartaná, a jelenlegi balesetek tíz százaléka történne csak meg.

– Az sem lenne baj, ha ezekből bizonyos időközönként újra vizsgát kellene tenni, hiszen egy év alatt is sokat felejtünk. Azt is tapasztalom, hogy nem veszik már komolyan a jelzőtáblákat az autósok. Például a megyeszékhely Szolnok Ispán körútján kint maradt a harmincas tábla a felújítások miatt, és azt is figyelmen kívül hagyják a legtöbben, de a veszélyes útkanyarulatot jelző táblákat se veszik komolyan. Emellett figyelmetlenek is a közlekedők, mind az autósok, mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok.

Kardos József megyei vezető mentőtiszt a vezetés közbeni telefonálásban látja a sok baleset okát.

– A mobilokat már nem csupán telefonálásra lehet használni, hanem másra is, például csetelésre, és sajnos használják is az emberek, még vezetés közben is. Ez sok komoly baleset forrása – hangsúlyozta Kardos József.

– Valahogy el kellene érni azt, hogy az embernek legyen annyi méltósága, hogy ne álljon mindenkinek és minden pillanatban a rendelkezésére, hanem majd csak akkor, amikor neki alkalmas lesz.

– A nem megfelelő mennyiségű és minőségű utakat is az okok közé sorolnám, hiszen ahol négysávos út van, ott nem lesznek olyan rettenetes balesetek, nem történnek frontális karambolok előzéskor. Jó ötletnek tartom, hogy például Angliában szinte minden kereszteződés helyett körforgalmat alakítottak ki, és nincsenek is nagy balesetek. Ott nem fordul elő olyan, hogy a sofőr elnézi a stoptáblát és emiatt nekiütközik egy másik autónak, ráadásul maximum harminccal ütközik, amiből semmi gond nem lesz, esetleg egy lökhárítócsere – foglalta össze véleményét a tapasztalt mentőtiszt.