Tűz volt egy szolnoki ikerházban

A lángok nem csak a tűz keletkezésének helyét érintették.

Kigyulladt egy ikerház egyik lakásának kamrája szerda délelőtt Szolnokon, a Krúdy Gyula úton.

A lángok átterjedtek a födém-, majd pedig a tetőszerkezetre is, valamint a szomszédos lakásban is kár keletkezett. A szolnoki hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be, illetve az utómunkálatok során hőkamerás méréseket is végeztek.

Az érintett lakás tulajdonosa rokonoknál helyezkedett el, a szomszédos lakásban élők számára pedig lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.