Változatos esetekhez riasztották a napokban megyénk tűzoltóit

Az elmúlt három napban a riasztások száma nem volt kiemelkedő megyénkben. A káresetek fajtája viszont változatos volt: épület-, jármű- és kéménytűz; szén-monoxid-szivárgás; közlekedési baleset, illetve favágás is szerepel a beavatkozások között – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

Beizzott a födém péntek hajnalban Tiszainokán, egy Attila úti családi házban. A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók kiérkezve azt tapasztalták, hogy egy fatüzelésű kályha füstcsöve mellett át van melegedve a födém; és füst, illetve égésnyomok is láthatók. Az egység dugólétra és kéziszerszámok segítségével több helyen megbontotta a födémszerkezetet, ekkor vált világossá, hogy a mennyezeti saralás, illetve egy gerenda is beizzott, ami érintette a kéményt is. A tűzoltók egy vízsugárral szüntették meg a problémát. A ház lakható maradt, a tulajdonos a fűtést más módon meg tudta oldani.

Műszaki hiba miatt leállt egy fém kerítéselemeket szállító kisteherautó péntek reggel a 4-es számú főúton, Karcagnál. A bejelentő egy kátyúba hajtott bele, utána állt le a járműve, amelyet nem tudott újraindítani. Mivel a gépkocsi forgalmi akadályt képzett, ezért a karcagi hivatásos tűzoltók kézi erővel letolták egy közeli bekötőútra.

Betonkerítésnek hajtott egy személygépkocsi szombat hajnalban Jászberényben, a Réz Kálmán úton. A város hivatásos tűzoltói a járművet áramtalanították.

Kigyulladt egy lakóházzal egybeépített melléképület szombat hajnalban Karcagon, a Délibáb utcában. A tűz a tetőszerkezetre is átterjedt. A karcagi és a püspökladányi hivatásos tűzoltók légzésvédelem mellett több oldalról, három vízsugárral avatkoztak be, majd az utómunkálatok során a födémszerkezetet megbontották. A tűzoltók kiérkezésére a lakók a tűzzel nem érintett főépületből egy gázpalackot kihoztak, amelyet nem ért hőhatás. Az ingatlanban három felnőtt és két gyermek lakik, ők rokonoknál helyezkedtek el.

Rosszullétre panaszkodott szombat délelőtt egy szolnoki, Zápor utcai családi ház öt lakója. Szén-monoxid-szivárgásra gyanakodtak, ezért értesítették a katasztrófavédelmet. A szolnoki hivatásos tűzoltók a gázkazán környezetében műszerükkel valóban kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, ezért értesítették a gázszolgáltatót, melynek szakembere a készüléket kizárta a hálózatból.

Letört egy fa nagyméretű ága és elszakított egy telefonvezetéket vasárnap este Kunhegyesen, a Garay utcában. A kunhegyesi önkormányzati tűzoltók motoros fűrésszel vágták le a lehasadt ágat – tudtuk meg a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól.