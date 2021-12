Sokkoló: hintázás közben halt meg egy 11 éves kislány, a nyakára tekeredett a kötél

A tragédia az angliai Widnesben történt még május 23-án. A 11 éves Grace Patricia Hamnetre édesanyja talált rá eszméletlenül a kertben, amikor kinézett a házból, hogy megjött-e a futár, akit aznap reggelre várt.

Azonnal segítséget hívott, mentőhelikoptert is riasztottak, amely rögtön kórházba vitte a gyermeket.

Állapota olyan súlyos volt, hogy öt nappal később elhunyt a kórházban.

Girl, 11, dies after becoming entangled in rope swing while on phone to friendshttps://t.co/HnVXcwktqD pic.twitter.com/P2wiwPln6M

