EMLÉKEZÉS HOKSÁRI ISTVÁN halálának 25. évfordulóján. Fájó szívvel emlékezik szerető felesége

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, Nagymamánk KISZNER BÉLÁNÉ (született: Hegedűs Ildikó Mária) 69 éves korában örökre megpihent. Búcsúztatása 2018. október 9-én 11.00 órakor, a római katolikus egyház szertartása szerint a cibakházai köztemetőben lesz. Drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család

EMLÉKEZÉS SZŐKE ZSIGMOND halálának 8. évfordulójára és SZŐKE ZSIGMONDNÉ (született: Tóth Rozália) halálának 10. évfordulójára. ,,Elmentek tőlünk, mint a lenyugvó Nap, de szívünkben élnek és örökké ott maradnak." Szerető lányotok és vejetek

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk NAGY ÁKOS temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KURUCNÉ SZABÓ MAGDOLNA életének 82. évében örökre megpihent. Temetése 2018. október 8-án 11.00 órakor a nagyiváni köztemetőben lesz. Fájó szívvel búcsúzik férje: János, 5 gyermeke, 13 unokja és 12 dédunokája

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VELKEI BÉLA 2018. október 2-án 90 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2018. október 10-én 13.00 órakor a jászberényi Szent Imre temetőben helyezzük örök nyugalomra. Az engesztelő gyászmisét 2018. október 10-én 17.00 órakor a Szentkúti templomban mutatjuk be. A gyászoló család Emléke nem halványul, s megőrzik azok, akik őt szerették és tisztelték!

EMLÉKEZÉS PRIBÉLI MENYHÉRT halálának 10. évfordulója alkalmából. Emlékezik szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk KISS FERENC temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy TARJÁNI LÁSZLÓ 2018. szeptember 20-án életének 67. évében örökre megpihent. Búcsúztatója 2018. október 12-én 13.00 órakkor lesz a szolnoki kőrösi úti temető ravatalozójában. Szerető felesége és családja

Fájó szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LÁSZLÓ (a MÁV Járműjavító volt dolgozója) életének 70. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni temetése 2018. október 9-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk KARSAI SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KELEMEN JÁNOSNÉ búcsúztatásán részt vettek, mély gyászunkban osztoztak. Gyermekei: Zsuzsa, Tibor, veje: Sándor, unokái: Gábor, Szabolcs, unokamenye: Zsuzsi, dédunokái: Csanád és Kende

EMLÉKEZÉS GODÓ GYULA halálának 4. évfordulóján. ,,Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek hiába szállnak árnyak, álmok, évek.'' Szerető családja Szajol

EMLÉKEZÉS FAKAN BÉLA halálának 4. évfordulóján. ,,Nem vagy itt tudjuk jól, Mégis érezzük karod ölelését. Nem vagy itt tudjuk jól, Mégis látjuk szemed tiszta fényét. Vihar tépi kint a fákat, eső mossa arcunkat. Mit számít? Jobban fáj az, hogy nem halljuk hangodat. Szemünkkel téged keresünk, fülünk csak hangodra vár. Szívből jövő dallam most a szelek szárnyán hozzád száll. Olyan egyedül vagyunk mi most, nincs, ki vigyázzon reánk. Azért, hogy most itt légy velünk, oly sok mindent megadnánk." Mindig emlékezni fogunk rád! Szerető családod

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MAGYAR MIHÁLY a Ganz Villamos Művek nyugalmazott dolgozója 76. életévében, súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2018. október 8-án 13.00 órakor lesz a Kegyelet Sírkő Kft. (Szolnok, Kőrösi út 1-3.) ravatalozójában. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Édesapánk DR. SILA PÁL (agrármérnök) 2018. október 2-án életének 81. évében örökre megpihent. Búcsúztatása a későbbiekben történik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HERNEK JÁNOS ,,Csoki" (szobafestő) életének 45. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. október 5-én 11.00 órakor lesz az abonyi nagytemetőben. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk MODLA LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS Szeretettel és hálával szívünkben emlékezünk drága Édesapánkra KURUCZ FERENC-re aki már 10 éve nincs közöttünk. ,,Számunkra te sose leszel halott, Örökké élni fogsz mint a csillagok, Drága jó szívét két dolgos kezét áld meg Atyám s mi köszönjük, hogy Ő volt az Édesapánk." Áldott emlékét örökre megőrízzük! Lányai és családjaik

EMLÉKEZÉS SZAKALI ISTVÁN halálának 1. évfordulójára. ,,Keressük, de nincs már sehol, mégis itt van mindig valahol. Talán egy napsugárban... vagy egy csillag fenn az égen, mi most is várjuk, mint valamikor régen." Szerető családja, Besenyszög