Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk SZOKOLAI SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család, Rákóczifalva

EMLÉKEZÉS KARANCSI LAJOSNÉ (született: Krista Piroska) halálának 4. évfordulóján. ,,Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem hagytál itt minket csak álmodni mentél. Elhagytad a lakást, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, Helyettünk angyalok simogassák fejed, De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Mert Te a jónál is jobbat érdemeltél." Szeretteid

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiam, férjem, édesapánk, apósom, nagyapánk, testvérünk BENEI LÁSZLÓ életének 68. évében elhunyt. Temetése 2019. december 20-án 15.00 órakor lesz a szajoli temetőben. A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy TRÓZNAI BÉLA (Kisújszállás, Arany J. u. 4/a. szám alatti lakos) 2019. december 13-án, életének 90. évében elhunyt. Szeretett halottunk hamvasztás utáni temetésére 2019. december 20-án, pénteken 11.00 órakor kerül sor a kisújszállási Déli temetőben. Drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAGYAR JÓZSEF (a volt szolnoki papírgyár nyugdíjasa), életének 75. évében örökre megpihent. Temetése 2019. december 19-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. Kérjük, hogy a temetésen egy szál virággal emlékezzünk! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. PRG Temetkezés

EMLÉKEZÉS MENKÓ LAJOS halálának 15. évfordulójára. ,,Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik. A halál fájdalmát, csak az élők ézik." Szerető feleséged, lányod, vejed, unokáid, unokamenyeid és dédunokáid

EMLÉKEZÉS NAGY JÁNOSRA ,,Tudja jól az elme, hogy a sorsot megváltoztatni nem lehet, mégis a szív tovább szeret, egy életen át sem felejt." Fájó szívvel emlékezünk halálod 11. évfordulóján. Szerető családod, barátaid

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik DR. OROSZ ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk VÁGÓ RITA halálának 11. évfordulójára. ,,Kérlek, hozd vissza csak egy kósza pillanatra, mert azt akarom hinni, hogy talán itt maradna. Kérlek, hozd vissza csak hogy átöleljem még egyszer, mert azt akarom hinni, hogy majd ettől ébred fel." Szerető családja, Szászberek, Szolnok

EMLÉKEZÉS PAPP JÓZSEF ny. honvéd alezredes (1934-2018) halálának első évfordulóján. ,,Csak az idő múlik, Feledni nem lehet, Szívünk örökké őrzi emlékedet. Szeretteid

„Szívetekben hagyom emlékem örökre. Ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel aki ismerte és szerette, hogy BAKOS ISTVÁNNÉ (született: Molnár Magdolna) 79 éves korában, méltósággal viselt súlyos betegségben, 2019. december 11-én örökre megpihent. Végső útjára 2019. december 20-án 9.00 órakor kísérjük a szolnoki Kőrösi úti Temetőben. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, MOLNÁR ISTVÁN temetésén megjelentek és sírjára virágot, koszorút helyeztek. Gyászoló család

„Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. „ Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÓZSEF (Anyja neve: Tímár Erzsébet) A Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kézilabda Szövetség volt elnöke, szeretett férj, apa, após, nagyapa 81 éves korában, december 4-én, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatása 2019. december 18-án 11.00 órai kezdettel, a szolnoki római katolikus temető Szentlélek templomban történik. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.

,,Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet, Sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk TÓTH FERENC 2019. december 6-án, életének 79. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. december 20-án 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ROZMIS MIHÁLYNÉ életének 76. évében, 2019. december 9-én elhunyt. Szerettünk búcsúztatásáról a későbbiekben gondoskodunk. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS DR. SZÉNÁSI ISTVÁN halálának 4. évfordulójára. "A Te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat az élők érzik." Szerető feleséged, fiad, menyed

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédikénk SASI PÁLNÉ (született: Keskeny Julianna) életének 99. évében 2019. december 8-án visszaadta a lelkét a teremtőjének. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. december 19-én 14.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BODOR MIKLÓSNÉ (született: Kovács Zsuzsanna) volt TVM dolgozó, 2019. november 30-án elhunyt. Búcsúztatása 2019. december 17-én 11.30 órakor lesz a szolnoki Kegyelet Sírkő Kft. búcsúztató termében (Kőrösi út 1-3.). A gyászoló család.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott." Fájó szívvel tudatjuk, hogy SZOKOLAI SÁNDOR 2019. december 7-én, 61 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunkat 2019. december 16-án 13.00 órakor a rákoczifalvai temetőben helyezzük örök nyugalomra. A szerető családja

EMLÉKEZÉS FEHÉR MIKLÓS halálának 3. évfordulójára. ,,Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket. Bennünk él egy arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled." Szerető feleséged és lányod Dórika, édesanyád és öcséd Zoli