Már korábban is pályáztak

Virág József polgármester felidézte, hogy óvodafejlesztésre már az előző településvezető is adott be pályázatot, 54 millió forintot el is nyert az önkormányzat. Az időközben bekövetkező áremelkedés viszont olyan mértékű volt, hogy mire az összeg rendelkezésre állt, a munkálatok 20 millió forinttal kerültek volna többe. A különbözetet az önkormányzat nem tudta előteremteni, töblettámogatásra is eredménytelenül pályáztak, így a projekt megvalósításáról végül le kellett mondani. A pályázaton elnyert összeget pedig vissza kellett fizetniük.