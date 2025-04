„Volt, hogy úgy éreztem, vége, ennyi volt”. Egy jászkunsági nő előtt nyílt ki a pokol kapuja

A Szoljon.hu legújabb podcast epizódjában vendégünk Papp Szilvia, aki évekkel ezelőtt szembesült a cöliákia (gluténérzékenység) és a colitis ulcerosa (krónikus vastagbélgyulladás) diagnózisával. Az interjú során kendőzetlen őszinteséggel mesél arról, hogyan változtatta meg gyökeresen az életét a két betegség, hogyan építette újra mindennapjait, és milyen mélypontokon keresztül vezetett az út a jelenlegi stabil állapotig. Ma Magyarországon több mint 200 ezer ember él gluténérzékenységgel – és legalább 15–20 ezer azok száma, akiket colitis ulcerosa kínoz nap mint nap. A statisztikák egyre nőnek, de a számok mögött valóságos emberi történetek húzódnak: a kezdeti sokk, a küzdelmes mindennapok, újraépített életek.

Papp Szilviával a cöliákia és a colitis ulcerosa mindennapos kihívásairól mesélt podcast hallgatóinknak

Fotó: Avar Vanda

Colitis ulcerosa - az igazi pokoljárás

A cöliákia már önmagában is mindent felforgat. Diéták, szorongás, elszigeteltség. De amikor a gluténérzékenység mellé belép a colitis ulcerosa is, a kihívás már nem csak az étkezés – hanem a túlélés kérdése is. Ez nem csak arról szól, hogy „nem ehetsz glutént”. Ez a test és lélek teljes újrakeretezése.

És még mindig sokan nem tudják, mi zajlik bennük.

Hallgassa meg Ön is podcast adásunkat, és ismerje Papp Szilvia Linda történetén át a gluténérzékenyek és colitis ulterosa-ban szenvedők mindennapjait.

Mit tudhat meg adásunkból?

Hogyan kezdődött, milyen tünetek mutatták, hogy valami nem stimmel?

Hogy fogadta a család, hogyan tudtak ehhez igazodni?

Milyen mindennapi kihívásokkal szembesül egy gluténérzékeny, amire átlag ember nem is gondolna

Mi okozhat nehézséget akár több év után is a betegségben szenvedőknek?

Mit üzen Szilvi a sorstársaknak?

Szilvi saját történetét keresztül igyekszik segíteni sorstársainak. Ezért indított egy TikTok csatornát is, ahol kendőzetlen őszinteséggel beszél a mindennapi kihívásokról, kezelésekről, de praktikus tanácsokkal is igyekszik ellátni az érintetteket.

Ha Ön is megnézné, keresse a CöliColi Napló-ta TikTok-on.