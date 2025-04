Rendkívüli felajánlást tett egy válogatott labdarúgó, Szolnokon életek múlhatnak rajta

Már csak egy nap maradt, hogy licitáljon egy különleges, dedikált Parma FC mezre. A licit célja nemes: jótékonysági felhívás a Szolnoki Pihenősziget támogatására, ahol egyedülálló szülők nevelik sérült vagy különleges gondoskodást igénylő gyermekeiket – mérhetetlen szeretettel.

Jótékonysági felhívás a Szolnoki Pihenősziget támogatására: Pintér László és Pintér-Dezső Mária a Spiritness tulajdonosai és Balogh Botond, a Magyar Válogatott és a Parma FC játékosa összefogásra hív a jó ügyért

Fotó: Spiritness

A kezdeményezés mögött a Spiritness áll, amelyhez most egy kivételes sportember, Balogh Botond, a magyar válogatott és a Parma FC játékosa is csatlakozott. Boti egy személyesen aláírt mezét ajánlotta fel árverésre – de ez a mez sokkal több, mint egy sportrelikvia. Ez a mez most egy jelképe lett az összefogásnak, a reménynek és az emberi jóságnak.

A Szolnoki Pihenőszigetet támogatják a befolyt összeggel

A teljes befolyt összeggel a Szolnoki Pihenőszigetet támogatják – azt a helyet, ahol a hétköznapok kihívásai közepette is csodák születnek.

Ha ön is szeretne hozzájárulni ehhez a nemes ügyhöz, még van lehetősége licitálni! Kommenteljel, írjon üzenetet a Spiritness oldalán vagy a kezdeményezés megosztóinál – és legyen részese egy valódi, szívmelengető történetnek.

A licit 2025. április 25-én éjfélkor zárul, a győztes pedig a világ bármely pontján ingyenesen megkapja a mezt.

Tegyünk együtt jót – egyetlen licittel is csodát adhatunk.