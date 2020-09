2017 után ismét fogathajtó versenyt rendeztek Jászszentandráson, amely a rossz idő ellenére is népszerű volt.

– Többen is lehettek volna, a rossz idő sokakat megijesztett, azonban így is szép számmal látogattak ki az érdeklődők – kezdte a rendezvény szervezője, Kóczián Péter. Több megyéből, többek között Heves, Hajdú-Bihar és Pest megyéből is érkeztek versenyzők a jászsági településre. Négy kategóriában összesen huszonnyolcan mérték össze tudásukat, a leggyorsabbak pedig szalagot és kupát kaptak.

Kettes fogat kategória végeredménye: 1. Kovács Lénárd, 2. Kóczián Péter, 3. Kovács Bálint

Póni kettes kategória végeredménye: 1. Kis Márk, 2. Polgár Anna, 3. Szűcs Balázs

Egyes fogat kategória végeredménye: 1. Szillási Gábor Márk, 2. Törőcsik Zoltán

Vadászhajtás kategória végeredménye: 1. Kovács Lénárd, 2. Hevér Róbert, 3. Kis Márk

– Szerencsére mindenki jól érezte magát, ráadásul egy baráti közösséget is alkotunk, ami még különlegesebbé teszi az egészet. Több versenyt is rendeznek a környéken így nagyon boldog vagyok, hogy nekünk is sikerült egyet Jászszentandráson, amit természetesen jövőre szeretnénk megismételni, lehetőleg több indulóval és még több nézővel – mondta Kóczián Péter.

A gyermekekről sem feledkeztek meg a szervezők, a helyszínen egy ugrálóvárat és egy céllövöldét is felállítottak a legkisebbek szórakoztatására.