15 év börtönt is kaphatnak a vonatdobálók

Akár tizenöt év börtön is járhat azért, ha valaki kővel dobálja meg a járműveket, egyesek mégis megteszik, a lehetséges következményekbe bele sem gondolva. A heccnek indult dobálózásból ugyanis nagyon könnyen súlyos baleset is lehet. Megyénkben az autóbuszokat szerencsére ritkán, a vonatokat viszont annál sűrűbben éri ilyen „támadás”.

– Nagyon ritkán, körülbelül húszévente egyszer fordul elő, hogy kővel dobálják meg az autóbuszokat, és olyan eset még nem is történt, amely személyi sérüléssel járt – árulta el hírportálunknak Pásztor József, a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. koordinációs és megyei területi igazgatója. – Sajnos azonban novemberben egymás után kétszer is történt ilyen eset, mindkettő Tiszaburán.

Tizenkettedikén anyagi kár nem keletkezett, másnap viszont kitört az autóbuszunk hátsó ajtajának lenti üvege. Ennek javítási költsége több mint hetvenhatezer forint volt. Az esettel kapcsolatban értesítettük a rendőrséget – tette hozzá.

S. Tóth-Gönczöl Szabina megyei rendőrségi sajtóreferens hírportálunknak elmondta, a tömegközlekedési járművek kővel való megdobálása és megrongálása ritkán fordul elő megyénkben.

A tiszaburai esettel kapcsolatban pedig megtudtuk, hogy történt ugyan rendőri intézkedés, azonban az adatgyűjtés és a tanúk meghallgatása alapján nem merült fel jogsértés elkövetésének gyanúja.

Pásztor József arról is beszámolt, hogy a járművek kővel dobálása azért veszélyes, mert az anyagi káron túl személyi sérülés is történhet. Ha a szélvédőt találja el a kő, akkor pedig akár súlyos baleset is bekövetkezhet.

A társaságnak azonban már az anyagi kár is komoly gond, bizonyos típusú autóbusz esetében a szélvédő sérülésével egymillió forintos kár is kelet­kezhet. Gyakrabban esnek áldozatul a repülő köveknek megyénkben a vonatok.

Legutóbb június 6-án történt ilyen eset, amikor egy tizenhét esztendős fiú az újszászi vasútállomáson lévő gyalogos-felüljáróról egy terméskővel megdobta a megyeszékhely, azaz Szolnok irányába közlekedő gyorsvonatot. A kő átpattant egy személyvonatra, majd a peronon várakozó utasok közé csapódott. Az eset során senki nem sérült meg, de a debreceni fiatal ellen, aki egyébként egy javítóintézetből szökött meg, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntett elkövetése miatt indított eljárást a rendőrség.

MÁV Zrt. kommunikációs igazgatóságától megtudtuk, az elmúlt években több hasonló eset is történt a Budapest–Szolnok és a csatlakozó vonalakon. Idén április 9-én Szolnok előtt egy személyvonat második kocsiját dobálták meg ismeretlenek.

A kocsi egyik belső fülkeablaka pókhálósan sérült, személyi sérülés azonban nem történt. 2017-ben két, ablaktöréssel járó eset történt.

Április 29-én, az esti órákban a Szolnokról kihaladó személyvonatot dobálták meg ismeretlen elkövetők.

A motorvonat egyik külső ablaküvege pókhálósra tört. Május 1-jén este pedig a szolnoki állomás vasúti átjárójánál dobáltak meg egy vonatot ismeretlen személyek.

A kommunikációs igazgatóság arról tájékoztatta lapunkat, hogy általában nappal és állomáson kívül dobálják meg a vonatokat, de a települések lakóövezetihez közeli helyeken is előfordulnak ilyen esetek. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy főként a fiatal korosztály tesz ilyet, leginkább a hosszabb iskolai szünetekben, amikor felügyelet nélkül maradnak.

A vasúttársaság úgy próbálja megelőzni a hasonló eseteket, hogy az általános és középiskolákban felhívják a tanulók figyelmét arra, milyen veszélyekkel jár a vonatdobálás és a vasúti közlekedés veszélyeztetése, amely bűncselekménynek is minősülhet.

A Büntető törvénykönyv szerint a közlekedés biztonsága elleni bűntett három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Legsúlyosabb esetben pedig, tehát, ha haláleset is történik, tíz-tizenöt év börtönt is kaphat a vétkes.

Minden esetben feljelentést tesznek

A Budapest–Szolnok és a csatlakozó vonalakon személyi sérülés évek óta nem történt, ám veszélyes időtöltés a dobálózás. Nyáron a nyitott ablakon berepülő kőtől megsérülhetnek az utasok, és a betört ablaküveg szilánkjai is okozhatnak sérülést. Ezenkívül megrepedhet a mozdony homlokablaka, illetve betörhetnek a személykocsik ablakai. A vonat oldalán pedig felületi karcolásokat, horpadásokat okozhatnak a kövek. A javítás, csere miatt jelentős anyagi kár keletkezhet, ráadásul a járművet a javítás idejére ki kell vonni a forgalomból. A MÁV Zrt. azonban minden esetben feljelentést tesz, a rendőrség pedig helyszíni szemlét is tart.

