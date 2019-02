Folyamatosan csökken a munkanélküliség Kenderesen

Kenderesen az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a munkanélküliség. A korábbi években ez volt már 15 százalék körüli is, jelenleg 6,7 százalékos a ráta.

Sok szak-, de már segédmunkás is elhelyezkedhet helyben vagy vidéken. Amint arról az elmúlt héten beszámoltunk, egy kínai panelgyártó üzem is épül ide hamarosan, ami a tervezett 100 fős létszámmal tovább javítja az elhelyezkedési lehetőségeket. Az önkormányzat pedig önellátásra rendezkedik be, ez is hozzájárul a foglalkoztatás javulásához.

– A kenderesi önkormányzat tulajdonában lévő volt növényvédő állomáson, a kenderesi foglalkoztató központi telepén jelenleg negyvenen dolgoznak a közmunkaprogramban.

– A létszám hamarosan 27 fővel nő az újabb közmunkaprogramnak (köztisztaság, belvízelvezetés, mezőgazdasági földutak) köszönhetően – tudjuk meg Süveges Lajostól, a Kenderes Városgazdálkodás intézményvezetőjétől. Hozzáteszi, többen, a korábbi programok résztvevői közül mára elhelyezkedtek.

Egy sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően 280 millió forintból megvalósul a több hektáros terület infrastrukturális fejlesztése, ezáltal javulnak a munkafeltételek.

Most, télen a fő tevékenység a telepen az állattenyésztés, emellett a városban korábban összegyűjtött ágakat, cserjéket is ilyenkor darálják le. Ezt aztán az önkormányzati intézmények fűtésénél – polgármesteri hivatal és városi könyvtár – használják fel, ezzel jelentős, mintegy 3–4 millió forintos gázszámlát spórol meg a helyhatóság.

Az elmúlt évek megtakarításai bebizonyították, jó döntés volt az intézményekben a gázkazánok lecserélése.

A városvezetés szeretne a járdák építésében is előrelépni. A környező településeken több helyen megnézték a térkőgyártó üzemeket. A tapasztalatok alapján Kenderes is pályázott térkőgyártásra, így indulhatott el tavaly a helyi üzem. Az itt előállított térkőelemekkel idén is több balesetveszélyes járdát kicserélnek majd.

– Hamarosan kezdődik a telepen a palántanevelés a fűthető üvegházban. A magvak – paprika, cékla, hagyma, retek, borsó, sütőtök, kapor, uborka, karalábé, padlizsán, cukkini, bab – beszerzése most van folyamatban – folytatja a szakember.

Az üvegházban idén is több ezer dísznövény és zöldségféle nevelését kezdik majd az asszonyok. Tavasszal a virágokat a közterületekre ültetik ki, a paradicsom, paprika és egyéb palánta pedig az önkormányzati földekbe kerül.

A 3000 négyzetméteres fóliában már sorol a zöldhagyma, ide retek, többfajta paprika, káposzta, karalábé, zeller is kerül még. A fólia melletti területre a tavaszi talaj-előkészítési munkák után paradicsom, bab, hagyma, zöldség nevelkedhet.

A megtermelt több tonna áru jó részét a közétkeztetést biztosító önkormányzati központi konyha használja fel, a felesleget a dolgozók és a lakosság számára értékesítik.

– A kemény téli napokon az állattartó telepen most született bárányokra, kismalacokra fokozottan figyelnek a gondozók. A takarmány és a széna biztosított, azt a mintegy hatvan hektárnyi kenderesi-bánhalmi önkormányzati tulajdonú földön termeljük meg.

– Az állattenyésztésben nevelt állatokat – 80 tojótyúk, sertés (hízó, kismalac) 40 juh és most ehhez 22 kisbárány született – szintén a központi konyha hasznosítja, a felesleget itt is a dolgozóknak és a lakosságnak értékesítik – mondja Süveges Lajos.