Elkészültek az ódon szekkó felújításával a belvárosi templomban

A szakértők egyebek mellett azt a különleges szekkót is restaurálták, melyet néhány hónapja, a munkálatok kezdetén fedeztek fel.

– Ma bontják le az állványokat a munkások, mivel a templom hátsó részének szekkóit már felújították a restaurátorok – tájékoztatta hírportálunkat a munkálatok helyszínén a megyeszékhely esperesplébánosa. Máthé György emlékeztetett, korábban az orgona mögötti falfelületen a restaurátorok egy feltámadt Krisztus-ábrázolást találtak, melyet ugyancsak helyreállítottak a művészek. A belvárosi templom felső részeinek rendbehozatala ezen a nyáron kezdődött el.

– A nemrégiben felfedezett képről korábban nem is tudtuk, hogy egyáltalán létezik, ugyanis mint kiderült, száztíz évvel ezelőtt festették le egy szürke színű festékkel. Ám amikor feltárták az alkotást, rögtön megértettük a kép logikáját! Az egész templomhajó festése Jézus szenvedéstörténetét jeleníti meg. Természetes, hogy Jézus halálával ennek nincs vége, hiszen Krisztus feltámadt. Hát, ennek ábrázolása volt ez idáig rejtve… – folytatta a plébános. Miután hozzáfűzte, mindenképpen szerették volna megőrizni a művészien kidolgozott késő barokk szekkót. A kérdés csupán az, hogy az állványok lebontása után mennyi látszik majd a Jézus-képből, mivel az orgona a festmény egy részét eltakarja.

Az épület további felújítási munkáiról megtudtuk, mostanra a mennyezeti szekkók közel fele készült el. És ha az időjárás engedi, legközelebb a kórus alatti oldalfalakat tárják fel és festik le a szakértők. Máthé György rámutatott, a tervek szerint február közepétől a templomhajó első részének állványozása történik meg. Ezzel együtt egy restaurátorcsapat a templom közepén található két mellékoltárnak adja vissza régi pompáját. A műemlékeket darabjaikra szedik, ezután a műhelyükbe szállítják azokat. A beavatkozás várhatóan több hónapos munkát jelent majd.

Mindemellett a templomban egy korszerű elektromos hálózat is kiépül, melynek egyik fele a padláson, másik fele pedig a kövezet alatt fut végig. A kábelek aztán innen jutnak el a falakhoz, onnan pedig felfelé, az egyes felhasználási helyekhez.

– Kialakítunk még egy hangosító- és egy kamerarendszert is. A tetőzet munkáinak háromnegyed részét elkészítették már, csak az utómunkálatok vannak hátra – summázta az aktuális feladatokat Máthé György.

Hosszú ideig volt rejtve a festmény

– A felső részek restaurálását fejeztük be, ami elsősorban esztétikai helyreállítást jelent. Azaz, letisztítottuk és konzerváltuk a fenti emlékeket a párkányokig, oszlopfőkig – vette át a szót a templombelsőben Hoffer Andrea. A restaurátor a felfedezett bibliai témájú ábrázolás kapcsán elmondta, ezt a képet sohasem mutatták be azután, hogy 1909-ben javították a beltér felső emlékeit. Akkor még a képeken is sok mindent megváltoztattak.

– Ehhez a képhez viszont nem nyúltak, mivel az teljesen el volt fedve az akkori átfestéssel. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a kép az orgona idekerülése előtt készült, nagy részét ugyanis kitakarja a hangszer – zárta szavait a szakember.