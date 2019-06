33. alkalommal szervezték meg a városszépítők táborát

A harminchárom szép szám az életkort tekintve is, de még szebb, ha azt nézzük, hogy ennyi alkalommal szervezte meg a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület városszépítő táborát. A héten közel száz gyermek és felnőtt szorgoskodott a város közterein. A részletekről Erneszt Antal Pált, a tábor vezetőjét kérdeztük.

– Tudomásom szerint az országban is egyedülálló a mi táborunk, ahol általános iskolások, közép- és főiskolások, felnőttek és nyugdíjasok dolgoznak együtt kétkezi munkával a településük szépítéséért – mondta a táborvezető, akit egy kis számolásra is kértünk.

Az ötödik nap végére mintegy 1400 munkaórában szerteágazó tevékenységet végzett az a mintegy 60 gyermek és közel negyven felnőtt, akik bekapcsolódtak az idei táborba.

Ez több mint egymillió forint értékű munkát jelent, ha 800 forintos óradíjat veszünk alapul – számolja ki Erneszt Antal Pál, aki örömmel tapasztalta, hogy most is vannak bőven olyan általános és középiskolás tanulók, akik a szünidő egy részét jó hangulatú kétkezi munkával töltik el.

Olyanok is vannak, akik a kötelező közösségi szolgálati óráikat töltik. Akad olyan, aki már ezt régen teljesítette, de most is jött, mert szeret tenni városáért.

Bár a tábort felső tagozattól szervezik, alsósok is jönnének, őket vissza kellett utasítaniuk, csak ötödiktől várják a táborozókat. Van néhány alsósuk, de ők a felnőtt segítők gyermekei. S már ez is jelzi, hogy a városvédős, szépítős utánpótlás biztosított.

Az öt nap alatt a táborozók saját iskolájukban is dolgoznak egy-egy napot, s mellette a város közterein, intézményeiben is.

– Így festettek a Kumánia területén, rendet tettek a Szabadság téri iskolaépület pincéjében, gyomtalanították az udvarát, a Morgó udvarán elvégezték a kiállított eszközök takarítását. Dolgoztak a zsidó temetőben, az Illéssy-sírkertben, az egykori városi, egyházi elöljárók, pedagógusok sírjait is rendbe tették mindkét temetőben.

– Az egyesület által elindított Fogadj örökbe egy villanyoszlopot! programhoz kapcsolódva végigjárták és lefotózták a benevezett helyszíneket. A Kossuth-iskolában pakoltak, padot festettek, gyomtalanítottak.

– Befejezték a kőkukák, kővirágágyások meszelését, lenolajjal lekenték a városban és a határban lévő jelölő táblákat, valamint a Báránykút korlátját, a kunkaput, a pásztorkodás emlékhelyének figuráit. Nagy feladat volt az Illéssy-kapuhoz vezető járda helyreállítása, ezen több napot is dolgoztak, de a táborozók keze nyomán a játszóterek és a Vigadó előtti Velocipéd köztéri szobor is megszépült.

Természetesen a tábor vezetői arra is ügyeltek, hogy ne csak dolgozzanak a nyári szünetben a diákok, hanem ki is kapcsolódjanak. Épp ezért délutánonként tanári felügyelet mellett strandoltak a Kumánia gyógyfürdőben, a Vigadó Mozi jóvoltából csütörtökön a Gemenc, az árterek világa című magyar természetfilmet vetítették le a táborozóknak és az egyesület érdeklődő tagjainak.

Pénteken a martfűi városvédő egyesület meghívását elfogadva, Nagy Gy. Róza és Ráczné Vatai Erzsébet tanárnő néhány ifjú kisúji városvédővel egy tiszai kiránduláson vett részt. Délután zárták a tábort, értékelték, és megemlékeztek a holokauszt kisújszállási áldozatairól is a volt zsidó templom épülete előtt.