54 településről érkeztek futók Szolnokra

Közel négyszázötvenen álltak a rajtszalaghoz a külön­böző távokon a II. Pizza Sprint Félmaraton és Élmény­futáson, amelynek Szolnok belvárosa adott otthont. A verseny résztvevői a futás öröme mellett a megyeszékhely nevezetessé­geit, látványosságait csodálhatták meg.

Verőfényes napsütés fogadta szombat délután a futókat a Kossuth téren, így minden adott volt egy jó versenyhez. Az esemény egyik szervezője és az eseményt élőben közvetítő Szolnok Televízió kommentátora, Pető Dávid számolt be a kulisszatitkokról.

– A futók visszajelzései alapján már a tavalyi félmaraton is remekül sikerült, nagyon elégedettek voltak a résztvevők mind a szervezéssel, kiszolgálással, mind pedig a körülményekkel – kezdte Pető Dávid. – Újításokat is eszközöltünk az idei évre, ezek közül elsőként emelném ki, hogy idén az útvonalba beépítettük a Tiszavirág hidat.

– A Kossuth térre számos kísérő programot szerveztünk: tájékozódási futóversenyen próbálhatják ki magukat az érdeklődők, masszázst lehet igényelni, speciális futócipőket próbálhatnak ki, amiben aztán teljesíteni lehet a távot, illetve különböző stílusú zenekarok adnak koncertet a pálya mellett, ezzel remek hangulatot teremtve.

Pető Dávid elmondta, hol is foglal helyet a hazai futónaptárban a szolnoki rendezvény.

– A tihanyi félmaratont rendezik még ebben az időpontban, de a két verseny profilja eltérő, ugyanis a Balaton partján a táv felét terepen futják, illetve ott komoly emelkedőkkel is szembe kell nézni, a szolnoki rendezvény pedig teljes mértékben utcai futóverseny, így más a célközönsége is.

– A tavalyi részvételt jóval felülmúlóan rekordot döntöttünk, ezúttal közel 450-en vesznek részt az eseményen. Távoli településekről is érkeztek, Magyarországon belül a legmesszebbről szombathelyi versenyző érkezett, külföldről pedig Olaszországból jöttek futók és emelik az esemény rangját. A legidősebb atléta, ahogyan tavaly is, a kisújszállási Fehér Karcsi bácsi, aki 84 évesen teljesítette a távot.

Ribár Zsuzsanna, a rendező Szolnoki Sportcentrum szervezési csoportjának vezetője kiemelte: nagyon sokak munkájának eredménye ez az esemény.

– Miután a második alkalommal rendezzük meg a Pizza Sprint félmaratont, rutint szereztünk tavaly, ezáltal gördülékenyen működött minden az előkészületekben is – mondta a sportvezető. – Egy ilyen rendezvény nagy szervezést igényel, rengeteg engedélyre van szükségünk a lebonyolításhoz, óriási segítségünkre volt ebben a rendőrség, a honvédség és a polgárőrség.

– A fél várost „elfoglaltuk” azáltal, hogy sok központi útszakaszt lezártunk. A Kossuth teret sikerült olyan sportrendezvényhelyszínné varázsolnunk erre a napra, ami minden idelátogató számára nagy élményt jelenthet.

Eredmények

Női 21 km:

1. Ménes Anita

2. Csató Dóra

3. Hreskó Zsuzsanna.

Férfi 21 km:

1. Berecz Lajos

2. Thuróczy Bertalan

3. Kozák István.

Női 14 km:

1. Bötykös Nóra

2. Vígh Szilvia

3. Langó Zsuzsanna.

Férfi 14 km:

1. Bucci Antonio

2. Ádám Tibor

3. Czeglédi Sándor.

Női 7 km:

1. Gecséné Mészáros Andrea

2. Nagyné Vitálius Melinda

3. Szabó Éva

Férfi 7 km:

1. Lajtos Márton

2. Juhász László

3. Lajkó Gergő.

21 km-es váltó:

1. M.A.T.T.

2. Fight for Dreams

3. Tengerszem Optika Running Team