75 évesen, ezer mérkőzés után búcsúzott az ismert miklósi tekés

Gyermekkorában eltiltotta az orvos a mozgástól, ma már az ezredik versenyén is túl van a törökszentmiklósi Futó Ferenc. A hetvenöt éves sportoló tavaly év végén döntött úgy hogy abbahagyja a tekézést egy vállsérülés miatt. Szeretett sportjától azonban nem került messze, továbbra is a helyi tekeklub vezetője, és versenybíróként tevékenykedik az első osztályban.

– A kezdet kezdetén tájfutó voltam, terepversenyeken vettem részt. Utána jött a lövészet és a kispályás labdarúgás… – sorolja azokat a sportágakat, melyeket még a teke megszeretése előtt űzött Futó Ferenc. Pedig az 1943-ban Törökszentmiklóson született sportoló sokáig nem gyakorolhatta a testmozgást.

– Gyermekkoromban eltiltott az orvos a sporttól. Az, hogy miért, mai napig rejtély számomra. Az iskolában nem is tornázhattam, felmentettek testnevelésből. Amikor befejeztem az iparit gondoltam egyet, elkezdtem a tájfutást, majd a lövészetet, de amikor szemüveges lettem, utóbbit abbahagytam. Tájfutásban ötször, lövészetben negyvenhét alkalommal voltam dobogós, ebből harmincszor első helyezett. A tekézést 1980-ban ismertem meg, Szolnokon egy megyei döntőn indultam, és a második helyet megszerezve bekerültem az országos döntőbe. Tizenhárom éven keresztül, 1980-tól 1993-ig képviseltem városunkat és megyénket az országos bajnokságon, utoljára Veszprémben – meséli.

Tevékenysége azonban nem csak magára a sportra korlátozódott. Törökszentmiklós tekecsarnokának építésében háromszáz órát dolgozott társadalmi munkában. Az NB III.-as, majd az NB II.-es csapatnak alapító tagja volt, és folyamatosan szervezte a városi, a megyei és a területi amatőr tekesportot Jászberénytől Karcagig.

1994-től öt éven keresztül országos szintű versenyeket szervezett, és nemzetközi kapcsolatokat épített ki a környező országok klubjaival, melynek eredményeként Törökszentmiklós rendezhette meg az első nemzetközi tekefesztivált 1997-ben. Futó Ferenc a környező nemzetek csapataival harmincöt alkalommal mérkőzött meg, három bajnoki címet ért el. Azóta ezer mérkőzésen van már túl.

– Ez az ezer verseny rengeteg kupaversenyt, és nagyon sok területi, városi bajnokságot takar. De először is csapatról beszélnék, mert csapat nélkül az egyén sem érvényesülhet. Az eltelt évek alatt hatszáznegyvenöt érmet szerzett klubcsapatunk a Claas Hungaria VTSK. Csapatjátékban hétszeres országos bajnokok vagyunk, egyéniben két bajnoki cím, különböző kupaversenyek többszörös bajnokai, illetve címvédői. Megyei bajnokságot 2006-ban nyertünk először, 2010 óta azonban minden évben megvédtük a bajnoki címet. Csapatban kétszázkét, egyéniben százhatvanöt alkalommal nyertünk forduló bajnoki címet. Azért tudom ilyen pontosan, mert a statisztika volt az erősségem…

Ő maga ezekhez az eredményekhez hetvenkilenc bajnoki címmel járult hozzá, harminchárom második, tizenhét harmadik és huszonnégy különdíjjal segítette a csapat és a klub eredményességét. Sikersorozata azonban egy vállsérüléssel véget ért.

– Ma már jelentkeznek az ízületi problémák, izomszalag-szakadásom volt a vállamban másfél éve. Az orvosok későn vették észre… Nem bírja már a strapát, az utolsó, ezredik versenyt is nagy keservesen játszottam le. A sport nagyon sok elismerést hozott, és maga az egészség is nagyon fontos, ugyanis az ember szívósabb, keményebb, jobban bírja a hétköznapokat. Most sem hagytam volna abba. Ha nincs az izomszalag-szakadásom, még bírtam volna tovább.

Futó Ferenc sportkarrierje során összesen huszonnyolcszor részesült különböző kitüntetésben, közöttük négy miniszteri, és több rangos sportvezetői elismerésben. Utolsó, ezredik mérkőzésére Tiszakécskén, a Karácsony Kupán került sor.

